難忘演隱君子戒口減肥 吳慷仁預告金像獎化身「集郵王」

搭港鐵尾隨老人模仿肢體動作

吳慷仁承認演隱君子有難度，除靠幻想和參考其他電影學演繹毒癮發作，事前跟導演祝紫嫣到深水埗一帶見識，蒐集資料。他透露來港拍戲兩個月要節食最慘，「角色要好瘦，不停減，不能吃叉燒、菠蘿油，又不能到茶餐廳品嘗美食，真的很不人道，最終減至52公斤」。吳慷仁戲中角色演到60歲，除依賴特技化妝外，為更神似，試過搭港鐵見一名老人家行路姿勢特別，跟在對方背後，模仿老人的肢體動作。

吳慷仁憑《但願人長久》角逐《第42屆香港電影金像獎》最佳男配角，他稱首次獲提名參與盛事已很開心，形容是夢想成真，又預告會趁機「集郵」，「很期待現場見到大明星和前輩，雖然我不是好鍾意影相，但會拿出勇氣，去跟他們打招呼，自我介紹，然後邀合照」。

謝咏欣許恩怡演姊妹成好友

謝咏欣與許恩怡片中飾演姊妹，合作後成好友。許恩怡讚謝咏欣天生有喜感且笑聲很大，卻因角色需要淡定同嚴肅，在片場常要提醒對方收起笑容。謝咏欣憑《但願人長久》角逐金像獎最佳新演員，她說首次拍戲便獲提名很開心，志在參與和平常心面對。

記者：林蘊兒