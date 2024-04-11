明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李子俊角逐新晉導演信心十足 大鵬入圍當贏 雖敗猶榮

【明報專訊】內地男演員大鵬（董成鵬）和導演李子俊憑《第八個嫌疑人》入圍《第42屆香港電影金像獎》角逐最佳男主角及新晉導演。大鵬被視為黑馬，有機會撼低大熱《金手指》梁朝偉、《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡登上影帝寶座。他自小受港產片影響，謙稱能跟3名偶像級前輩一起提名已當贏，雖敗猶榮；李子俊撐大鵬攞獎，笑言對自己亦信心十足。

首獲提名影帝感覺夢幻

身兼主持、演員、導演和編劇的大鵬入行10多年，在內地已創作過很多故事和角色，首次獲提名金像獎最佳男主角感夢幻，賽前一直沉醉在巨大的喜悅中，因未知自己下次提名是什麼時候。過江龍的他不知勝數有幾高，但已盡力，感謝導演選擇他演這個富挑戰的角色，「其他對手的電影，我大部分都看了，他們都很厲害，我跟梁朝偉合作過3次，包括《無名》和《擺渡人》等，看到梁朝偉就覺得他是電影本人，所有攝影機都不存在，只要看到他就是一部電影，能夠跟他一起角逐獎項，已很激動和榮幸。《毒舌大狀》亦喜歡到不得了，我小時候已看黃子華的棟篤笑，有段時間我在網上主持talk show，都是學習和模仿他。《白日之下》的林保怡，從無綫劇集已認識他，他們都是我的偶像，很開心和他們一同入圍」。雖敗猶榮？大鵬說：「不論結果，此刻已很高興。」

李子俊跟對手全是好友

導演李子俊讚大鵬於《第八個嫌疑人》飾演建築公司老闆陳信文一角十分出色，有機會撼低對手，「在我心目中，他已贏了。片中他的演出拿揑相當準繩，又刻意增肥切合角色，突破演喜劇界限」。對於角逐新晉導演，李子俊不敢講勝算有幾高，稱對手簡君晋、卓亦謙和吳煒倫全是他多年好朋友，出席頒獎典禮當參加大派對，一起歡度，入圍已當贏。

大鵬認同，「金像獎1982年創辦，正是我出生年份，有種特別緣分，香港電影影響我很深，會把握機會『集郵』。我不單止喜歡看港產片，還喜歡聽香港的歌，特別喜歡樂隊Beyond的歌，我之前創作電影常用Beyond的音樂。整個香港文化，不止是電影，包括音樂和明星，都影響『80後』我這一代的人，以前看很多黃百鳴和周星馳（星爺）的喜劇，以及周潤發的英雄片等」。

最想跟星爺合作

大鵬小時候有個音樂夢，反而沒想過當演員，因互聯網發達，大家透過網絡節目認識他，繼而被發掘入行拍戲。他自爆最想跟星爺合作，「2014年自編自導自演第一部電影《煎餅俠》，曾來港邀請星爺演出，當時星爺說：『我已經不演了』，但我每次見到星爺都問：『有沒有可能，拿到一個劇本打動你出來演戲？』星爺將開拍新戲《女足》，若他需要我，隨時候命，我和星爺有承諾，他找我演一棵樹，我都會演」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

（金像獎前瞻）

相關字詞﹕第八個嫌疑人 導演李子俊 大鵬

上 / 下一篇新聞