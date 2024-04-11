李子俊角逐新晉導演信心十足 大鵬入圍當贏 雖敗猶榮

首獲提名影帝感覺夢幻

身兼主持、演員、導演和編劇的大鵬入行10多年，在內地已創作過很多故事和角色，首次獲提名金像獎最佳男主角感夢幻，賽前一直沉醉在巨大的喜悅中，因未知自己下次提名是什麼時候。過江龍的他不知勝數有幾高，但已盡力，感謝導演選擇他演這個富挑戰的角色，「其他對手的電影，我大部分都看了，他們都很厲害，我跟梁朝偉合作過3次，包括《無名》和《擺渡人》等，看到梁朝偉就覺得他是電影本人，所有攝影機都不存在，只要看到他就是一部電影，能夠跟他一起角逐獎項，已很激動和榮幸。《毒舌大狀》亦喜歡到不得了，我小時候已看黃子華的棟篤笑，有段時間我在網上主持talk show，都是學習和模仿他。《白日之下》的林保怡，從無綫劇集已認識他，他們都是我的偶像，很開心和他們一同入圍」。雖敗猶榮？大鵬說：「不論結果，此刻已很高興。」

李子俊跟對手全是好友

導演李子俊讚大鵬於《第八個嫌疑人》飾演建築公司老闆陳信文一角十分出色，有機會撼低對手，「在我心目中，他已贏了。片中他的演出拿揑相當準繩，又刻意增肥切合角色，突破演喜劇界限」。對於角逐新晉導演，李子俊不敢講勝算有幾高，稱對手簡君晋、卓亦謙和吳煒倫全是他多年好朋友，出席頒獎典禮當參加大派對，一起歡度，入圍已當贏。

大鵬認同，「金像獎1982年創辦，正是我出生年份，有種特別緣分，香港電影影響我很深，會把握機會『集郵』。我不單止喜歡看港產片，還喜歡聽香港的歌，特別喜歡樂隊Beyond的歌，我之前創作電影常用Beyond的音樂。整個香港文化，不止是電影，包括音樂和明星，都影響『80後』我這一代的人，以前看很多黃百鳴和周星馳（星爺）的喜劇，以及周潤發的英雄片等」。

最想跟星爺合作

大鵬小時候有個音樂夢，反而沒想過當演員，因互聯網發達，大家透過網絡節目認識他，繼而被發掘入行拍戲。他自爆最想跟星爺合作，「2014年自編自導自演第一部電影《煎餅俠》，曾來港邀請星爺演出，當時星爺說：『我已經不演了』，但我每次見到星爺都問：『有沒有可能，拿到一個劇本打動你出來演戲？』星爺將開拍新戲《女足》，若他需要我，隨時候命，我和星爺有承諾，他找我演一棵樹，我都會演」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

（金像獎前瞻）