入行35年首爭金像男主角 林保怡懇請5屆影帝梁朝偉讓路

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

林保怡覺得攞獎要睇天時、地利、人和，笑說：「大家行到呢一步都希望攞獎，梁朝偉好犀利，他是5屆影帝，我不敢評論梁朝偉的演出，但想叫佢今年唔好攞住。」他承認腦海閃過得獎畫面，若一擊即中，定會開心到飛起，但沒想到如何慶祝、講什麼致謝辭，「提名已當攞獎，很多事只可以順其自然，好似拍《白日之下》，本來推了，結果兜兜轉轉又落在我手裏，以為票房麻麻，點知票房又好好。拍戲最緊要盡力去做、做得開心，不過結果都很重要，但很多事情又控制不到，唯有隨遇而安」。

交足貨 欣賞自己表現

問他會否覺得太遲進攻影壇，早拍戲可能有更多獲獎機會？林保怡笑說：「很多人都這樣問我，沒想太多，一切都是上天安排，食幾多、著幾多都是整定，可能因為我平常心，才有今次提名機會。」

林保怡估不到自己可以演繹到院長一角，覺得是一大突破，「全個角色都是亮點，拍攝時沒有睇play back，不知剪接時，導演會用我什麼鏡頭，直至出席哥本哈根影展才第一次睇《白日之下》，見到自己出場，都忍不住嘩了一聲，留鬚、肥肚腩的造型，無想過出來的視覺效果會咁突出。尤其演弱視，自己想表達的語調和身體語言等都交到貨，我都好欣賞自己，亦感謝電影公司安排弱視朋友跟我見面，讓我清楚了解弱視人士的一舉一動」。

有發揮 不論戲分多寡

林保怡透露看了兩次《白日之下》，兩次睇到一班長者被除晒衫褲推出戶外洗澡，覺得很冷酷無情，喊了出來，非常心痛。作品受觀眾歡迎，他已很欣慰，承認接拍《白日之下》之初期望不高，始終題材比較冷門，估不到觀眾有那麼高的觀賞水平，有些觀眾甚至睇了兩三次。

林保怡現在認為只要開心，又覺得工作適合自己，無論歌影視範疇也可以做，「只要有發揮，不介意戲分多少，其實我還有很多角色未試過，未來希望可以帶給大家更多驚喜，就好似《白日之下》，大家都估不到我會演這種角色，所以睇得好過癮」。

期待回無綫拍劇

會回無綫拍劇？林保怡說：「我開心㗎，現在睇緊個劇本好燒腦，我會努力，都很期待，若攞埋影帝，再回無綫拍劇，像衣錦還鄉。嘩！即刻要食餐飯慶祝，很多人都是TVB訓練出來，包括自己，但都要自我修行，領悟點去做，從中蛻變，別人教不到太多，當年離開TVB都是一種蛻變，有機會回去都是好事。」

（金像獎前瞻）