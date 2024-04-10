【開箱】《夜限照相館》撞橋《德魯納酒店》 周元扮亡靈攝影師受詛咒

遇上特別體質熱血律師

香港觀衆可透過「黃Viu」煲劇平台欣賞的《夜限照相館》，改編自同名小說，講述徐家世世代代經營「鬼魂專用照相館」，為亡靈拍攝照片，助他們轉世；第七代老闆兼攝影師徐奇周（周元飾）同時繼承了家族詛咒：徐氏男丁無法活過35歲。距離35歲生日僅剩100日，徐奇周不停受惡鬼威脅，卻意外發現熱血律師韓春（權娜拉飾）體質特別，有惡鬼無法埋身的「安全區」。二人各取所需，一同經營照相館，展開驚險又奇妙的旅程。

《夜限照相館》全劇16集，截稿前播出8集，收視最低見1.7%，以ENA來說，成績不算太差。劇集主線是徐奇周為亡魂拍照，順道了卻他們遺願，帶出不同感人故事；第2集，小男孩林允海（徐宇真飾）車禍身亡，堅持要購買限量版玩具，徐奇周四出蒐購，結果發現這玩具原來是送給林允海雙胞胎弟弟林允月（徐宇真飾），兩兄弟在照相館重逢，一起度過最後「生日」，場面感人。第4集，韓春唯一親人祖母心臟病發離世，後者生前一直怪責韓春不務正業，辭去檢察官工作，當自由身律師，韓春則認為祖母只向錢看，嫲孫關係一般；直到祖母離世，韓春透過徐奇周才明白到祖母心意，兩人冰釋前嫌，在櫻花樹下拍溫馨照片。《夜》劇每一兩集講述一個「鬼故事」，情節鋪排確與《德魯納酒店》相似，而且故事均充滿人情味。

另外，徐奇周受詛咒，解咒關鍵是女主角韓春。照相館有兩名員工，生前分別是上班族高成浩（劉仁秀飾）及刑警白南九（陰問錫飾），如此關係也跟《德魯納酒店》相似。然而製作上《夜限照相館》遠不及《德》劇。《夜》劇鬼魂的特技化妝、電腦特效都很粗糙，毫無恐怖感；照相館雖然像「德魯納酒店」一樣有「無限伸延」魔法，館內空間無限擴大，但論華麗程度，無法跟「德魯納酒店」相比，若說《德》劇是華麗奇幻劇，《夜》劇則是平民版。

男女主角設定不討好

周元劇中飾演徐奇周，沒有什麽遠大理想和人生樂趣，距離「死期」35歲只剩100日，雖然自小能見鬼魂，但惡鬼襲擊愈見頻繁，他的叔叔也在35歲時失去蹤影，至今十多年，生死未卜，徐奇周因此變得冷酷無情，沒有朋友。往後劇情，看點會是他如何被性格爽朗、直率、純真的韓春所改變，甚至解開數百年的家族詛咒。周元演技毋庸置疑，但角色個性太過正直，欠缺笑點，難言討好。

權娜拉今次演韓春，跟之前在《梨泰院Class》及《不可殺：永生之靈》機智聰穎的角色完全不同。韓春因反對檢察官上司的做事方式遭解僱，當律師卻接不到生意，個性熱血的她，不時為弱勢社群免費打官司，角色正面卻太天真，同樣不討好。

整體來說《夜限照相館》劇情還可以，節奏也流暢，但同類型韓劇已太多，除了《德魯納酒店》，還有《雙甲小食店》、《大發不動產》及《主君的太陽》等，《夜限照相館》賣弄溫情，恐怖驚慄氣氛較弱，愛情線也老土；唯一新鮮是韓春加入照相館後，設法為鬼魂「打官司」，人鬼合力爭取公義。