「征服者康」祖拿芬打前女友 判52周心理輔導

美媒Variety引述當地法律界人士指，祖拿芬美佐斯的刑罰稍微高於預期，稱他屬初犯，可能是一星期心理輔導課程及數天社會服務令。據報姬絲渣巴里前日亦在親友陪同下聽審，並在庭上陳詞指祖拿芬毫無悔意，「他會再傷害另一名女性，因其相信自己凌駕法律之上」。34歲祖拿芬美佐斯本是荷李活上位男星，曾演出HBO劇集《戀偽鎮驚逃》；去年上映的《洛奇系列：王者之後3》、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、Disney+劇集《洛基2》，他均有份主演。自從被捕後，其經理人公司先割席；他主演另一新片《Magazine Dreams》，去年10月宣布擱置。他被判罪成後，Marvel電影亦即時解僱祖拿芬。