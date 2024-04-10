明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

星級好友受訪論往事 羅拔唐尼樂意再演《鐵甲奇俠》

【明報專訊】《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）上月在奧斯卡頒獎禮憑《奧本海默》首度贏得最佳男配角，再闖事業高峰；他監製兼主演新劇《同情者》（The Sympathizer），本月14日在有線HBO首播，早前接受《Esquire》雜誌訪問，雖然角色「鐵甲奇俠」於2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》已終結，但他表示很樂意再演這Marvel電影。

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）去年12月接受雜誌《Vanity Fair》訪問提到，「鐵甲奇俠」這角色不會復活，因為不想破壞《復仇者聯盟4：終局之戰》的完美安排。不過羅拔唐尼在《Esquire》雜誌的訪問中承認，會很樂意再拍Marvel電影宇宙（MCU）的作品，「已經成為我DNA不可缺少的一部分，那角色選擇了我」。他又表示不要跟奇雲費格打賭，因為對方永遠都會贏。據美媒Variety分析，去年上映的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《Marvel隊長2》等MCU電影票房麻麻，羅拔唐尼主演的《鐵甲奇俠》卻向來有叫座力，如今鬆口講明有意回歸，也許會改變Marvel的拍攝計劃。

桂莉芙：他愛即興爆肚

《Esquire》還訪問了曾與羅拔唐尼合作的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、茱迪科士打（Jodie Foster）及米路吉遜（Mel Gibson）。桂莉芙在《鐵甲奇俠》系列扮演Pepper Potts，跟羅拔最多對手戲，笑言拍攝期間根本不用背對白，因為羅拔總愛即興創作，「每早我都會與羅拔到（導演）莊法維奧（Jon Favreau）的休息車，羅拔總是說不要念這些對白，然後丟掉劇本，不管在休息車或正式埋位他都會爆肚」。她形容羅拔就是要感覺新鮮，而且很多金句都是演出前10分鐘才寫好。去年桂莉芙在自己的社交平台回答粉絲提問，曾表示她應該不會再拍Marvel電影，「鐵甲奇俠都沒有了，又何需Pepper Potts？」

茱迪科士打：他是欠自律的天才

金像影后茱迪科士打1995年執導電影《冤家一族》，羅拔唐尼有份演出，後者翌年開始因吸毒等問題反複被捕並進出監獄。茱迪表示當時十分擔心他，記得拍攝期間曾拉他到一旁表示其憂慮，稱感激他為電影的付出，但真的很害怕下一步會發生什麽。茱迪指羅拔唐尼是天才，其創造力她窮一生也沒有，可惜他當時完全不自律，「我有信念，人若肯改變會做到的，他真的做到了」。

羅拔唐尼拍攝《冤家一族》翌年因藏毒被捕，判緩刑3年，其後逃避法庭頒令驗毒，被判入獄近4個月；1999年再次逃避驗毒，加重刑罰判入獄3年，服刑15個月獲釋，4個月後再因藏毒被捕。即使演技受讚賞，此時的羅拔唐尼已成為荷李活不受歡迎人物，也不被信任。《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）早前受訪，承認當年羅拔唐尼為《蝙蝠俠: 俠影之謎》試鏡，有點害怕見對方，稱聽過很多有關他的瘋狂故事，而且只是數年前發生。後來Marvel電影時任總裁大衛梅素爾（David Maisel）首選羅拔唐尼演《鐵甲奇俠》，也被董事局認為是瘋狂之舉，「他們覺得我瘋了，把公司的前途押注在一名毒蟲身上；但我讓他們了解到他多適合此角，有信心他已戒毒，也遠離毒品」。

米路吉遜：他大膽、慷慨又善良

羅拔唐尼成為《Esquire》封面人物，曾與他合演《轟天神鷹》的米路吉遜亦有受訪，稱讚對方大膽、慷慨又善良。米路吉遜曾是荷李活金童，但2006年的反猶太言論，幾乎被完全封殺，事業至今無復當年盛世，「我曾經在荷李活隱形，但他站起來為我說話，那是大膽、慷慨又善良的舉動，我很愛他這一點」。米路說的是2011年美國電影資料館頒獎禮，羅拔唐尼贏得年度獎項，致謝時自言是猶太人，但希望大家可以原諒其朋友（米路吉遜）的罪過，「對他既往不咎，就像對我一樣」，當時羅拔唐尼還表示除非自認從無過失，否則都應給米路第二次機會。

羅拔唐尼新劇分飾多角

羅拔唐尼曾經憑《甜心俏佳人》贏得金球獎最佳男配角，又獲電視艾美獎提名，來年大有機會再角逐電視獎項，因其監製及主演新劇《同情者》（The Sympathizer）將於本月14日在HBO首播。該劇改編自美籍越南裔作家阮越清的普立茲得獎小說，由《分手的決心》韓國導演朴贊郁監製及執導，劇中羅拔一人分飾國會議員、美國特工及荷李活電影導演等角色；講述法越混血間諜在美國和越南兩地之間發生的連串驚險故事。

相關字詞﹕米路吉遜 茱迪科士打 桂莉芙柏德露 鐵甲奇俠 Marvel電影 同情者 Esquire雜誌 羅拔唐尼

上 / 下一篇新聞