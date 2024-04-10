【娛樂場】《姑媽突變神隱少女》 阮小儀展現大姐風範

一行4人從台北一路走到台南，除介紹遊客景點，還會遊覽一些比較僻的「打卡」秘景，她們會分組在同一地方遊玩，姑媽組是小儀與May、少女組有Ah Gi與Alice，有時她們會交換拍檔或4人共聚，給觀眾新鮮感。她們遊覽的景點未必每次都成功「打卡」，有些場景遊人太多，或現場環境跟理想畫面距離太遠，連「打卡」高手Ah Gi也投降放棄拍照。

May現癲喪真面目

有些觀眾可能對May較陌生，今次算是她首次主持這類型的綜藝節目。日本通的May有「日本村姑」之名，很早期已出書介紹日本深度遊，既是旅遊專欄作家，亦是日本認證日本酒唎酒師、溫泉觀光士和溫泉品評師。疫情期間她也參與ViuTV節目，2022年以旅遊達人身分主持《玩埋我嗰份》，先後到日本與台灣拍攝。

形象文靜的May在《姑媽突變神隱少女》跟好友小儀同行，表現不一樣的面貌，鏡頭前盡現癲喪一面，十分搞笑。節目中May負責介紹景點資料，又分享過去親身經歷，令死板的資料變生動。

其中介紹東旅湯宿溫泉飯店，溫泉專家May講資料時，跟小儀只在溫泉旁用手沾水，浸溫泉的任務交給少女組Ah Gi和Alice，兩人只露長腿已掀網民熱話。

Ah Gi搵小儀做擋箭牌

小儀跟森美拍檔多年，總是做「下把」，不時要嘈嘈閉對抗。其實之前她主持節目獨當一面，今次換上好友May與兩妹妹仔，小儀盡現「大姐」風範。May跟小儀主持時取得平衡，後者減低了噪音，跟Ah Gi與Alice一起時，又是好玩得的前輩。Ah Gi死穴最怕禽鳥，有次她跟小儀同組，現場有鸚鵡飛翔，Ah Gi尖叫兼驚到面容扭曲，搵小儀做人肉擋箭牌，場面爆笑。

小儀、May、Ah G和Alice在節目中產生不少化學作用，見她們分組在同一地點或品嘗同一款食物，兩組話題大不同，少女組完全沉醉於找最佳角度「打卡」，姑媽組會留意周圍環境，閒聊其他事物，表現不同年齡層對生活的感受。周五（12日）播映最後一集，到阿里山打卡；不少網民提議4人再拍《姑媽突變神隱少女》日本篇。