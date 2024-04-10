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娛樂

無綫官網除名「熊心如」蘇韻姿證離巢 「二家姐」呂慧儀不捨：去邊都係一家人

【明報專訊】蘇韻姿2016年參加港姐未獲名次，但備受無綫重用，2017年參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》，飾演熊氏三姊妹的三妹熊心如（紅衫魚）成功入屋，角色討好，曾提名最佳女配角、飛躍進步女藝員。不過去年初她「被」離家，有傳因工作態度問題，激嬲高層曾勵珍（珍姐），下令將她「雪藏」；後期「解凍」參與綜藝和大型節目表演，又有份拍劇集《非份之罪》、《黑色月光》，但一直「回家」無期。昨日蘇韻姿在社交平台公布已離開無綫，二家姐「熊若水」呂慧儀不捨送祝福，「無論去到邊度，我哋始終都係一家人」。

娛樂組

蘇韻姿的社交平台近日被發現刪掉無綫經理人聯絡資料，無綫官網藝員名單亦將她除名。蘇韻姿2016年從加拿大來港參加港姐，同屆三甲為馮盈盈、劉穎鏇與陳雅思。在無綫發展順利的她去年被指拍《愛‧回家》時經常遲到兼不認錯，將責任推卸給工作人員，令珍姐大怒，同劇演員求情亦冇用。之後傳她被「雪藏」，其間曾參與音樂劇《我們的青春日誌》，表現其他方面才華。

蘇韻姿昨午在社交網貼出當年填表參加港姐的照片，撰長文交代去向並承認離巢，逐一多謝無綫高層與監製，表示要跳出舒適圈，「𠵱家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。不經不覺嚟咗香港8年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多惜我嘅人，實在係好幸運」。

逐一多謝高層監製

蘇韻姿首先多謝珍姐給機會演熊心如，令隻身來港發展的她有一個家，「亦都令到多咗人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝你（珍姐）咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。多謝樂小姐（樂易玲），由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！多謝志偉哥（曾志偉）！你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep住你畀我嘅正能量。多謝監製祥哥（林建祥）！喺拍攝《愛回家》呢幾年嘅鼓勵，你對拍戲嘅熱情、創作力，有啟發我，真係好榮幸能夠同你合作」。

感恩在港有熊家人

蘇韻姿感謝監製鍾澍佳給機會參與《黑色月光》，獲益良多又非常期待劇集播出，還有一班綜藝監製們，感激他們信任經驗尚淺的她嘗試不同工作。她多謝熊家人，「冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺」。

最後蘇韻姿多謝關心同惜她的台前幕後朋友一路以來的陪伴，並說：「我會記住一齊渡過嘅美好時光！相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。」不少無綫藝人留言鼓勵，Bob（林盛斌）說：「畀多啲信心自己啦！」蔡思貝、江嘉敏、朱智賢、張名雅與黃嘉雯等留言打氣。

呂慧儀祝「妹妹」發展更好

「熊若水」呂慧儀被問及三妹離巢是否不捨？她回覆《明報》稱：「一齊拼搏咗咁多年，一定好唔捨得，即使佢要去其他地方發展，我哋熊家人都仍然係咁愛惜佢，希望佢可以搵到屬於自己嘅舞台，發光發亮，祝福佢發展得更好。我哋都知道佢有時間實會返嚟探我哋，無論去到邊度，我哋始終都係一家人。」

蘇韻姿在《愛‧回家》5年，去年劇情交代熊心如跟隨前男友朱天梯離開香港到歐洲公幹，原本熊心如跟風少（陳浚霆飾）有望成情侶，最後硬被分開，風少現已有新對象June（古佩玲飾），她是熊家的租客，佔戲甚重。

相關字詞﹕愛‧回家之開心速遞 蘇韻姿

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