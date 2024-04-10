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娛樂

許月湘爭新演員獎：輸贏不重要

【明報專訊】去年畢業於香港演藝學院的許月湘是影壇生力軍，憑《白日之下》飾演年輕記者Jess入圍角逐金像獎最佳新演員。她表示一心只為演好角色，沒想過憑什麼爭獎，能獲提名已是鼓勵，「《白日之下》台前幕後都是好好團隊，輸贏不重要，因已賺到好多經驗！我視湯唯為學習對象，因她演戲情感細膩，予人好自然又好穩定的感覺，希望學到她的演技，即使接演較大膽要犧牲色相的角色，只要劇情需要都願意一試」。

許月湘自認性格文靜，從不敢跳出受保護框框，本身在大學讀會計，後來發覺對着大堆數字感沉悶，於是轉讀演藝學院，4年戲劇課程為她帶來很大改變，擴闊眼光，但起初不獲家人支持，「自小家人灌輸概念就是勤力讀書，考入好的大學，再找一份理想工作，他們認為讀會計較穩陣，不想我浪費時間冒險去博。但我堅持轉讀演藝學院，家人最終讓我揀選自己想行的路，若娛樂圈發展不理想，亦可重返校園再讀會計」。

感謝余香凝梁仲恆帶入戲

許月湘自小熱愛跳舞，擅跳西方民族舞、Jazz Funk及K-pop，曾代表學校參加比賽獲取舞台經驗，但對演戲是由零開始，唯有邊上堂邊找機會磨練演技，於是密密接拍廣告及MV，未畢業就被揀中參與ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》及電影《深宵閃避球》，雖角色佔很少戲分，卻帶來寶貴的實戰經驗。她稱當接到《白日之下》劇本時，自覺幸運及超開心，「多得導演簡君晋，開拍前安排我跟真實記者見面傾談，取得更多資料及了解故事背景，幫助我塑造角色，然後再參考外國類似題材電影《焦點追擊》、《無聲吶喊》」。她自知性格急，講對白未夠流暢自然，仍有很多進步空間，特別多謝戲中拍檔余香凝和梁仲恆提點及帶她入戲。

扮醜女演衰人都可以

許月湘不覺外形及樣貌突出，不會鎖定走靚女路線，反而想做實力派演員，拒絕讓自己局限斯文、乖女、文青、驚青及慘情類型角色，「做演員應該要多方面嘗試，要我搞笑、扮醜女、低智商，甚至演身體有缺陷都可以，最想演反派衰人，或性格陰沉、充滿黑暗面的角色」。

記者：林蘊兒

髮型：Haffman Cheng/Kinki Liu

服裝：ANTEPRIMA

場地：The Stadium Bar & Restaurant

（金像獎前瞻）

相關字詞﹕白日之下 許月湘

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