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娛樂

首爭金像男配角 自爆被星爺彈戲屎 李尚正撼勁敵無贏面 入圍當執到

李尚正曾被周星馳指「戲屎」 爭男配自覺陪跑 睇好黃梓樂

【明報專訊】第42屆香港電影金像獎頒獎典禮周日（14日）舉行，李尚正憑《死屍死時四十四》首度角逐最佳男配角，跟先後奪得「電影評論學會大獎」男主角及「網絡影評人HIGHLIGHT大獎」男配角的吳慷仁對撼。至於角逐最佳新演員的許月湘亦同樣遇上勁敵謝咏欣，後者連奪「金馬獎」、「電影導演會年度大獎」及「網絡影評人HIGHLIGHT大獎」新演員獎，故李尚正與許月湘均自認勝算低，陪跑居多。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

李尚正入行21年，最初擔任電視台節目助理和星輝電影公司編劇，直至2008年，獲星輝老闆周星馳（星爺）睇起，帶他從幕後跳上幕前，因在《長江七號》、《西遊．降魔篇》及《美人魚》表現突出，奠定喜劇演員形象，李尚正說：「其實星爺（周星馳）話過我戲屎。」今年終吐氣揚眉，憑《死屍死時四十四》李寶安一角首度角逐金像獎最佳男配角，越級挑戰影帝級人馬《毒舌大狀》謝君豪、《但願人長久》吳慷仁、《白日之下》姜大衛，以及《年少日記》的天才童星黃梓樂。李尚正自覺陪跑居多，但又笑言未必無機會，「我可能會有機會，因為評審未必揀最好戲之人，揀最有討論點，又或者最靚仔，我靚仔起來都好靚仔，不過吳慷仁更加靚仔」。

睇好最細嗰個黃梓樂

覺得哪方面能撼低一眾勁敵？李尚正說：「贏在……無呀，我覺得比較難跑出，入圍已經當執到。（睇好邊個？）永遠都睇好最細嗰個，相信黃梓樂得獎會好開心，亦體現鼓勵的價值，有爆炸性，因為給謝君豪、吳慷仁或姜大衛，他們可能只yeah一聲，覺得只是錦上添花，正如畀個獎我一樣，之後都係咁撈㗎啦。」他指李寶安的角色並不難演，因跟本身壓抑、不發脾氣的性格相似，李寶安的行為、語言及動作都很合理，反而要一shot落講長對白才是挑戰，雖然做慣主持，很多人以為他口才了得，實際只是熟讀對白。

《美人魚》一分鐘戲最滿意

李尚正回望過去的演藝生涯，覺得自己在《美人魚》中的表現不俗，可惜未獲提名，「要的效果又出到來，我演警察，有場戲有人報警，我到場真情流露，笑到停唔到口，劇本和導演要求的，我做到恰到好處。不過僅一分鐘戲，又好難獲提名！」談到跟星爺合作，他表示獲益良多，「當年同周生（星爺）開會，不停抄低佢講嘅嘢，因為我唔扮抄，就會叫我講嘢，當時唔明佢講乜，𠵱家翻睇，才發現非常受用，有很多得着」。他透露曾想執導科幻片，「周生有問過我想拍什麼戲，更催我快啲寫劇本，但最後都係無貢獻」。

受星爺影響最深 讚陳果超勁

李尚正喜歡跟星爺工作，尤其拍電影的時候，很明顯感覺到對方對電影的熱忱，「開編劇會，佢會搵埋一啲知名編劇一齊開會，喺眾人當中，佢最鍾意講故事，有呢種態度就等於贏，你亦唔夠佢講。佢一講故仔就忘我境界，講到深夜突然感覺肚餓就放飯，佢嘅創作力能抑壓生理需要！」他指除星爺影響最深，陳果亦相當勁，「佢那種勁係肯為電影犧牲，佢好靈活，記得拍《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》時，有一場群戲，佢為了有更佳效果，不分鏡頭一shot過，於是用咗近20部攝影機同時拍攝，結果兩take搞掂，佢對自己好有信心、亦好大膽，令我嘩然，學到好多嘢，希望將來有機會跟杜琪峯、李安等導演合作」。

擔心拍劇失代言工作

身為HOY TV台柱的李尚正也想跳出舒適圈，但擔心辭職後搵食艱難，「如果我現在23歲就話啫，已經43歲，做生不如做熟，最新動向要睇公司下次加人工與否。（HOY TV將開拍劇集，會否想嘗試？）就算拍劇，我嘅人工一樣不變，我𢭃月薪，若計部頭就瞓身去做，好多人覺得我在有線工作多年實發達，實情是因為我𢭃月薪，才安排咁多工作畀我做。若劇集製作精良都想一試，但擔心拍劇期間失去原本工作，我有些廣告代言費收幾十萬，以前試過因為要做公司工作而拍唔到廣告，令我耿耿於懷！」

化妝：呂宜鈴

髮型：朱美嫦

場地提供：GON ! Bar & Restaurant

（金像獎前瞻）

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