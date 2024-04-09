【開箱】《瘋狂紳士幫》 繼承公爵遺產 變大麻老闆

電影版星光熠熠

劇集《瘋狂紳士幫》講述年輕軍官Eddie的老父病危，於是回到大宅見其最後一面，並意外承繼父親的公爵地位、佔地1.5萬英畝的莊園及大部分財產，他的兄長Freddy不服氣，但很快就發現後者欠毒梟Tommy的800萬英鎊債務。為了拯救哥哥，Eddie決定賣屋，此時名叫Susie的女子出現，帶他到莊園地下工場參觀，才知道亡父生前已跟Susie合作，把莊園租給對方種植大麻。Susie為了龐大生意，勸阻Eddie賣屋，並說可為其出頭跟Tommy交涉，讓債務減半。Tommy答應，條件是Freddy必須道歉並扮雞跳舞，過程更要攝錄下來，結果Freddy拍攝時不堪對方凌辱，加上毒品影響，結果槍斃對方，引發連串餘波。

《神探福爾摩斯》英國導演佳烈治（Guy Ritchie）早年擅長拍攝犯罪喜劇，最受稱頌的《夠薑4小強》、《邊個夠我薑》均是同類型作品，節奏明快，透着黑色幽默。2019年上映的《瘋狂紳士幫》也是類近題材，由金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）伙拍《悍戰太平洋》查理漢南（Charlie Hunnam）、《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）、《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）、《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）和《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）主演；故事講述馬修扮演居英的美國毒梟，想跟愛妻平靜度過餘生，計劃出售大麻生意，結果引發連串陰謀。劇集版同樣星光熠熠，包括《分歧者》男星迪奧占士（Theo James）飾演Eddie，佳烈治愛將兼《逃亡大計》男星維尼鍾斯（Vinnie Jones）扮演Eddie的管家Geoffrey，《性愛自修室》丹尼爾英斯（Daniel Ings）和《移動迷宮》卡雅史葛拉迪奧（Kaya Scodelario），則分別飾演Freddy和Susie。

開首節奏明快

《瘋狂紳士幫》片長不足兩小時，劇集版合共8集，發揮更多；佳烈治親自編劇之外，也執導了首兩集。影視兩版本共同意念是：貴族落難就會跟黑道合作。電影版講述馬修麥康納希是美國人，窮苦出身，得獎學金遠赴英國牛津大學讀書，開始賣大麻給校內的上等人同學，而且生意愈做愈大，他的大麻工場與實驗室正是設於有田有地的貴族莊園內，私家地方閒人免進之外，可讓貴族得到現金周轉，對毒販而言，誰會想到貴族參與製毒，因此特別安全，可說相得益彰。

佳烈治把劇集版大幅改動，男主角Eddie並非落難貴族，而且本是正直軍人，從沒想過會繼承父業，也不知道父親跟Susie的勾當。然而宣讀遺囑後，被迫承接公爵之位與家產；最晴天霹靂是兄長欠下巨債，並接連闖禍。他和Susie擺平一個難題後，接下來出現更多麻煩，而事情像雪球般愈滾愈大，當Eddie想承母命脫離犯罪活動，事與願違，很多人都想在他與Susie的大麻生意中分一杯羹。首3集劇情走向緊湊而明快，接下來會發現主角面對的難題雖多，但一衆主角似乎很容易就過關，到結尾更有草草收場之感。不過劇中人物衆多，而且不乏有趣角色，例如Eddie母親Sabrina和管家Geoffrey的非一般關係，看來有點傻頭傻腦的大麻種植專家Jimmy，賣二手超級跑車的豹紋女Mercy，還有Susie正坐牢的爸爸Bobby及偷情也偷得理所當然的弟弟Jack等。