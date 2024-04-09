丹尼爾布爾演「老佛爺」獲讚

《Becoming Karl Lagerfeld》前稱《Kaiser Karl》，今年1月公開首張造型照，上月先導預告片曝光。故事講述「老佛爺」Karl Lagerfeld於1970年代在巴黎時裝界崛起的經過，當時38歲的他面對Yves Saint Laurent、Pierre Berge等時裝界巨人及競爭對手；Chloe創辦人Gaby Aghion卻是最早賞識Karl Lagerfeld的才華，劇中亦有提及他與花花公子Jacques de Bascher的關係。

據悉前日在康城電視節試映會，《高校貴族》積遜柏斯利（Jason Priestley）及《河谷鎮》雲妮莎摩根（Vanessa Morgan）均有捧場。劇中扮演畢加索女兒Paloma Picasso的模特兒兼設計師珍妮達瑪斯（Jeanne Damas）盛讚丹尼爾布爾的演出，「看他變身真的很瘋狂，他說法語時帶有德國口音，但當扮演Karl，又完全變成另一種腔調」。