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娛樂

丹尼爾布爾演「老佛爺」獲讚

【明報專訊】講述法國時裝設計大師Christian Dior事迹的《時尚戰場》，上周在影視串流平台Apple TV+播出第10集結局，觀衆反應不錯，該劇監製托德卡斯勒（Todd A. Kessler）早前接受美媒訪問稱故事仍未完結，有意開拍第2季，將講述Dior先生首次衝出法國到訪美國。其實另一串流平台Disney+亦有新劇《Becoming Karl Lagerfeld》講述名牌時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld的故事，將於6月7日上架，全劇6集，前日在康城電視節舉行試映會，吸引不少圈中人捧場。據美媒Variety報道，觀衆看罷起立鼓掌3分鐘，並大讚扮演「老佛爺」的《快樂的謊言》德國男星丹尼爾布爾（Daniel Bruhl）演出。

《Becoming Karl Lagerfeld》前稱《Kaiser Karl》，今年1月公開首張造型照，上月先導預告片曝光。故事講述「老佛爺」Karl Lagerfeld於1970年代在巴黎時裝界崛起的經過，當時38歲的他面對Yves Saint Laurent、Pierre Berge等時裝界巨人及競爭對手；Chloe創辦人Gaby Aghion卻是最早賞識Karl Lagerfeld的才華，劇中亦有提及他與花花公子Jacques de Bascher的關係。

據悉前日在康城電視節試映會，《高校貴族》積遜柏斯利（Jason Priestley）及《河谷鎮》雲妮莎摩根（Vanessa Morgan）均有捧場。劇中扮演畢加索女兒Paloma Picasso的模特兒兼設計師珍妮達瑪斯（Jeanne Damas）盛讚丹尼爾布爾的演出，「看他變身真的很瘋狂，他說法語時帶有德國口音，但當扮演Karl，又完全變成另一種腔調」。

相關字詞﹕串流平台Disney+ 老佛爺 丹尼爾布爾

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