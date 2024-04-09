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娛樂

廣瀨愛麗絲拍新劇憶中學生活

【明報專訊】《我的第二青春》廣瀨愛麗斯與《怎麼辦家康》真榮田鄉敦合演富士電視台「月9」劇《366日》昨晚首播，同日在東京舉行製作發表會；新劇從日本樂隊HY在2008年發行同名歌曲取得靈感，故事講述男女主角在舊同學聚會中重逢，12年前因誤會而未能向對方表白的遺憾，終獲得補償，以為從此過着幸福快樂的生活，隨着男方發生意外而昏迷，女方如何走出陰霾？

廣瀨愛麗絲表示，《366日》正是她在中學時代唯一會唱的「K歌」，歌詞充滿大量回憶，因此拍劇時經常戴上耳機重溫，藉以尋找角色的感覺；美國出世的真榮田鄉敦亦稱，他返回日本念初中，首次聽到這首悲傷的情歌，「這份感情將會在新劇充分表現出來」。二人首次合作拍劇，廣瀨愛麗絲分享對拍檔的第一印象：「當我透過電視熒幕看到真榮田鄉敦，給人一種很安靜的感覺，然而接觸過後，發現他有可愛的一面，有時候更像個頑皮的大男孩。」廣瀨愛麗絲和真榮田鄉敦同樣生於演藝家庭，前者胞妹是憑《海街女孩日記》橫掃日本多個電影頒獎禮最佳新人的廣瀨鈴，真榮田鄉敦父親是已故男星千葉真一，哥哥則是憑《One Piece》爆紅的新田真劍佑，二人都活在家人的光環下，如今首次合作，且看能否憑新劇闖出事業高峰。

相關字詞﹕366日 真榮田鄉敦 廣瀨愛麗絲

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