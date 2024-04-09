百想公布提名 電影《破墓》角逐8獎領先 《淚之女王》再破頂 金秀賢爭視帝

百想藝術大獎分電影、電視及舞台劇等不同部門，故有韓國「金球獎」之稱。電視劇方面，《Moving超異能族》領先，入圍最佳劇集、導演、劇本、男主角（柳承龍）、男新人（李正河）、女新人（高允貞）及藝術（視覺效果），合共角逐7獎。視帝之爭尤其激烈，柳承龍將迎戰《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮民、《運氣好的日子》柳演錫及《少年時代》任時完。至於角逐視后的《壞媽媽》羅美蘭、《夜晚開的花》李荷妮、《戀人》安恩真、《車貞淑醫生》嚴正花和《有院子的家》林智妍，同樣難言穩操勝券。

金智媛金泰梨失落提名

《淚之女王》上月開播至今，收視節節上升，由首集5.8%急升至前晚第10集18.9%全劇最高位，升幅超過3倍，而且還未播到結局，已直逼20.5%《鬼怪》和21.6%的《愛的迫降》，暫時成為tvN史上最高收視劇集季軍。今集講述金智媛終於下定決心，向傳媒公開自己罹患絕症的事實。不過金智媛失落百想提名，跟《惡鬼》金泰梨及《和我老公結婚吧》宋昰昀，同被視為滄海遺珠

《破墓》韓國連續7周票房稱冠

百想電影提名方面，以《破墓》成績最佳，提名最佳電影、導演及劇本（張宰賢）、男主角（崔岷植）、女主角（金高恩）、男配角（劉海鎮）、男新人（李到晛）及藝術（音響效果）合共8獎，而且4名主角悉數入圍演技獎項，有望「大滿貫」。

《破墓》不單叫好同樣叫座，截至前日為止，連續7周成為韓國票房冠軍，累計入場人次超過1133.5萬，超越《海雲臺》成為當地史上最高票房第20位。先後憑《生死諜變》及《原罪犯》贏得百想影帝的崔岷植，再憑《破墓》提名，將會跟《烏托邦浩劫》李秉憲、《露梁：死亡之海》金倫奭、《12.12：首爾之春》黃政民及鄭雨盛爭獎；韓媒形容此為「老戲骨」大戰，因5名候選男星年齡都在50歲或以上。

另外，2015年憑《黑仔刑警》成為百想影帝的已故男星李善均，亦以《浪漫特攻隊》和《枕邊怪嚇》兩片報名參賽，遺憾的是今屆對手太強，未能為他帶來最後提名，反而《浪》片拍檔李荷妮，以及《枕》片鄭有美同時入圍，將會跟《破墓》金高恩、《市民德熙》羅美蘭及《閨密盜賞團》廉晶雅爭影后。

李荷妮羅美蘭影視同爭后

李荷妮產前演出《浪漫特攻隊》與產後接拍《夜晚開的花》，分別入圍電影及電視劇最佳女主角，同樣地，羅美蘭亦憑《市》片和劇集《壞媽媽》同時爭獎，此舉將令二人勝算大增抑或分薄票源？下月7日在首爾舉行的頒獎禮自有分曉。