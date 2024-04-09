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娛樂

【娛樂場】新歌《非正統私立學園》 澳門女團ALL IN唱出大無畏精神

【明報專訊】提到來自澳門的歌手、組合，會想到Soler、小肥或陳慧敏，還有無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》冠軍古淖文，現在再多一隊澳門土生土長的4人女團ALL IN（無畏女孩），包括隊長蘇俏慧（Kayaku）、盧詠芯（Iris）、梁心瀘（Sammie）與區慧珊（Abe）。All in中文意思「全押」，通常在賭博或撲克牌遊戲中使用，表示玩家將所有籌碼或錢押在某一手牌或遊戲，孤注一擲，冒險取勝。

ALL IN從2019年疫情開始組團至今，過去4年遇到很多困難和阻礙，4女堅持夢想，最近終推出第一首跳唱團歌《非正統私立學園》。

發表壞女孩宣言

有別於可愛、青春或甜美風格的女團，ALL IN發表壞女孩宣言，「100個女團都是純情、文靜、青春，我們可能是第101個，怕悶、比較勇敢、少少反叛、啲啲流氓與不喜歡裝模作樣……相信總有人會喜歡我們」。

隊長Kayaku最年長，已「3」字頭，曾以獨立歌手出道並兼任製作人，她親自挑選其他3成員，年紀最細是23歲的Abe。她們2019年簽約組成女團ALL IN，因疫情延遲出道，用4年時間裝備，有時零收入，日子不易捱，要做兼職掙生活費。

正籌備第二首團歌

新歌《非正統私立學園》由剛開完作品展演唱會的音樂人Edward Chan（陳浩然）監製，歌曲以輕快的搖滾樂配活潑舞步，引領觀眾走入ALL IN的無畏世界；透過「學園」概念，傳遞純粹、率真的All in精神。4女早前來港錄音，上堂學跳舞和拍MV。《非正統私立學園》MV玩味十足，講述保齡球場機房男維修員憑空幻想，創作出屬於他的4個模型，命名「無畏女孩」，ALL IN化身「無畏女孩」模型，再變成真人，大鬧保齡球場。4女盡現大無畏精神，載歌載舞好奇探索真實世界。

ALL IN是澳門棋人旗下藝人，早前香港及澳門棋人搞公司大旅行，全體成員到峇里島遊玩，包括劉浩龍、小肥、陳慧敏與香港棋人老闆之一林盛斌（Bob）。ALL IN每日拍片在社交平台分享，旅程結束後回澳門繼續宣傳新歌，並籌備第二首團歌。

相關字詞﹕女團 澳門 ALL IN

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