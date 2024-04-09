王梓軒爆為舞台劇廢寢忘餐 劉松仁化身「大打雜」破中風傳聞

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉松仁任藝術總監，王梓軒和陳潔儀等主演的音樂劇《利瑪竇》，宣布第三度重演，將於4月20至28日假香港文化中心演出。劉松仁在記者會上表示，非常期待今次演出，因為規模比前兩次更大，多達200人參與，包括管弦樂團、合唱團，無論視覺和聽覺效果都有所提升。劇團特別頒發「利瑪竇精神獎」給劉松仁，答謝他對台前幕後無私奉獻。

被封謙卑男神

劉松仁自嘲做藝術總監靠「符碌」，「當初並不知道這個崗位需要做什麼，總之所有事都覺得我有責任幫手做，其實我只是大打雜」。他獲在場多名後輩演員大讚是謙卑男神，除細心傳授演出技巧，又試過連續兩周為扭傷腳的男演員做治療，他立即搞笑說：「證明我真係打雜。」

導演黃俊達大爆劉松仁每天都監場睇綵排，擔心對方欠缺休息，劉松仁說：「因為我不知可以留低幾耐，所以盡量留低，人生會遇到很多困難，就看你用什麼態度面對，只要你繼續行，上天都會帶住我們。」

王梓軒難忘教做戲

王梓軒提到今年是《利瑪竇》創立10周年，亦是他認識劉松仁第10年，難忘彼此緣分始於無綫劇《華麗轉身》，「當年我演齡好淺，跟阿姐（汪明荃）有場對戲，演得不好，阿姐找松哥（劉松仁）教我，他很樂意幫人，完全不計較」。劉松仁笑說：「阿姐當時走過隔籬廠搵我，大叫『松仔，過來幫手』。」

劉松仁表示跟大班後輩一起綵排，見到門外堆滿鞋，非常興奮和感動，還計劃創作全新版本做巡迴騷，「想搞一個同樣質素的輕量版《利瑪竇》，輕量版可以走得更遠，否則資源上好難負擔」。

問是否太勞碌致消瘦？劉松仁笑說：「做打雜，咩都關我事。我一向工作都很投入，以前拍劇，若不投入就不好玩，隨着年齡，有時體力會變差了，自己不察覺。（會適當休息？）理論上、認知上是，但行動上就不知道，可能做到過晒龍才知道。」現在健康狀况如何？他自嘲：「老咗囉。」

投入努力才有好成果

王梓軒爆劉松仁投入工作會廢寢忘餐，故團隊很多人會照顧他，「個舞台很多樓梯、斜坡，松哥上上落落照行，有時要勸他讓後輩做」。劉松仁認為做事要努力才有好成果，「我以前拍武俠片，所有嘢都關我事，武指度招式又關我事，以前很好玩，一場武打戲，兩三周前就跟武指商討，對個戲有貢獻、有衝擊就做」。問到喜歡唱歌的他，有沒有想過唱埋一份？他笑說：「我唱的話，王梓軒就冇得做。」

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