報讀行政管理課程 張敬軒：學多樣嘢有多啲安全感

Rubber Band非洲探訪感觸喊

Rubber Band稱未開始錄新歌，叫歌迷耐心等候。6號（繆浩昌）透露早前到非洲索馬利蘭探訪有很多感受，會記錄在新歌中，他說：「今次是團隊相隔10年再踏足非洲，很感觸，諗住自己老了10年不會喊，但去到班房唱歌給小朋友聽，就忍不住喊。」泥鯭（黎萬宏）表示在非洲探訪小朋友十分感動。問可會更想生小孩？他說：「非洲小朋友面對的問題和香港不同，所以我無諗其他嘢。」

A-Lin想與「網友」李幸倪合作

A-Lin相隔5年再來港演出，明顯發福不少，在台上不時拿自己的身形自嘲，她說：「我不怕被說胖，身形不標準但歌聲很標準，女仔手臂有贅肉及有小肚子不要緊，最緊要開心。」她希望快點再來港開騷，又開名欣賞Gin Lee（李幸倪），她說：「我沒見過她，但我們是社交平台網友，彼此欣賞，一直很喜歡她的歌，我們有相同音樂監製，當然希望跟她合作。」問今次可有機會約見面？她說：「我知道她很忙，希望製作人可幫忙安排。」談到早前台灣花蓮發生7.2級地震，她表示當時身在台北都被嚇驚，「之後花蓮重建，希望大家可以多給他們一些支持」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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