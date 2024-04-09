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娛樂

炎明熹19歲生日前夕出新歌 MV首演親密戲 遭背叛爆喊

【明報專訊】今日是炎明熹（Gigi）19歲生日，在生日前夕（8日）推出新歌《還有一艘救生艙》，Gigi更在新歌MV中奉獻了多個第一次，包括第一次拍MV淚崩、第一次跟MV男主角拍親密戲。

互餵蛋糕頭貼頭超甜蜜

MV中Gigi在街上跟男主角Timothy手拖手和擁抱，在電話亭互餵蛋糕，以及在遊樂場玩滾軸溜冰，又在鏡頭前展現頭貼頭的甜蜜畫面，但最搞笑是Gigi與Timothy從未玩過滾軸溜冰，要他們邊踩滾軸溜冰邊在鏡頭前談情說愛，難度甚高，最後導演惟有叫他們脫去溜冰鞋，穿上襪子在場內扮溜冰，Gigi說︰「上次拍《Only For Me》MV跳華爾茲，我覺得已經同男主角好近，估唔到今次更近，算係一個新嘗試，大家投入戲中，不覺得尷尬。」

手機顯示520觸動淚腺

提到Gigi拍攝時忍不住笑，她解釋因自己笑點比較低，見到男主角出軌的信息，對方留言「do you want me？」再加上個心心emoji，覺得很肉麻，平時影相也不會畀心心，因有點尷尬，所以拍攝時見到就笑。至於她拿着手機淚如雨下的一幕，Gigi稱沒想過會喊到出來，因平時不易哭。原來當時手機顯示的時間，也觸動了Gigi淚腺，「手機都有好大幫助，因為當我打開手機的時候，時間剛好是『520』（普通話︰我愛你），所以一望到就喊」。

娛樂組

相關字詞﹕還有一艘救生艙 炎明熹

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