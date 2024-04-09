《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》 監製解換新班底原因 導演：走出愛情面對世界更貼地

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》共15集，已進入結局篇，大結局（本周五播）是個半小時加長版。原著小說作者兼劇集監製南方舞廳稱，看《絲絲》的觀眾較含蓄與慢熱，可能有疑問與不解，就由她跟導演曾憲寧親自解答疑問。《絲絲》是2017年出版的小說，看過小說就知道故事結局，她們終極劇透，貼士就在首周的開場片段，是劇中一對有情人終成眷屬，有結婚場面。

指廖子妤有氣質 陳湛文被喜劇耽誤

南方舞廳稱由籌備開始也沒想過以舊演員班底演出，因要給觀眾新感覺，現在的演員組合，大部分是她跟導演挑選，形容為「上天安排的組合」。曾憲寧說：「廖子妤演瑪嘉烈是很好的選擇，氣質相似，又代表時代女性形象，有獨立硬朗一面。陳湛文是被喜劇耽誤的認真演員，在中生代男演員中可塑性高，劇本有很大留白，拍攝時感受到他閱讀到劇本所隱藏的。衛詩雅飾演Diamond，她是多變的演員，看過她在《再見UFO》的演出，擁有甜美外形但變化度很高，演不同女性形象有不同吸引力。台灣演員傅孟柏外形吸引，跟烈火角色好夾，看過他在《返校》演暖男，還有《商魂》中極速學日文，表現學習語言能力。他跟瑪嘉烈是異地情侶，日常溝通夾雜對方的語言，我哋要求他學廣東話，也達到效果。」

新故事新演員不局限愛情世界

南方舞廳過往為「大衛」選角，網劇版有邵仲衡、柳俊江及朱鑑然，電視版有林保怡、劉俊謙，到現在的陳湛文難免被比較，她說：「佢哋各有特色，《綠豆》的大衛（林保怡）好壓抑，《絲絲》的大衛（陳湛文）有經歷，故減少了心事重重、偏執，較放開感受。」問曾憲寧會否因這系列一貫風格，在發揮上有框架？她說：「過往我是觀眾，也很喜歡這系列，但跟監製溝通時，她要求全新的，要放低以前既有印象，因是新故事，演員也不同，就決定放開給演員去發揮角色。加上故事加入新人物，角色不再局限愛情世界，其中有疫情、公司轉變及移民等，他們要走出愛情去面對世界，是更貼地。」

南方舞廳監製《絲絲》的要求是「到地」，「要完全複製小說版沒問題，但我唔想單講愛情，每個角色有生活感受，跟香港聯繫着，所以加插社會事情，這是愛情生活劇。主要想給觀眾新感覺，若重複以前做的，作品就維持在同一level，新嘗試有機會將作品帶到另一層次」。

無林海峰旁白 不需金句結尾

提到很多人問為何沒林海峰的旁白？她說：「我知大家都鍾意，但不一定要有，因劇本氛圍不適合金句結尾，以前的金句因每集只得半小時，要靠林海峰總結該集的點題，但今次不需要。還有主題曲也不是黃劍文的《愛人們》，因不想大家聽到耳熟能詳的音樂又回想從前。今次主題曲想講瑪嘉烈的感受，就由廖子妤唱《輕輕帶過》。」她解釋為何陳湛文的家跟《綠豆》林保怡的家有很大分別，因故事開始，陳湛民跟廖子妤同居，這是大衛的大轉變，跟別人分享生活與妥協，故家中多了雜物，陳湛民的形象亦不適合四面白牆的家。

男女感情絲絲糾纏，曾憲寧指《絲絲》兩對戀人是鏡像，似兩條平行線，中間有交集，他們發生的事似一面鏡，反映另一對的情况。南方舞廳稱四個人雖有交集，但並非四角戀，劇中烈火視Diamond為繆斯女神，想據為己有，但Diamond沒有戀烈火。她們也特別提到劇中配角，每個也是重要角色並有背後故事。

導演心痛莎莎 監製喜歡Diamond

問最喜歡哪個角色？曾憲寧說：「完美的角色一定最受歡迎，但不真實。觀眾對每個角色性格也會有批評，大衛點解唔出聲爭取？瑪嘉烈點解經常纏住男友？烈火為何這樣暴躁？莎莎（麥詠楠飾）點解咁猴擒？這些也是不太討好的特質，到大結局觀眾會得到答案。對我而言，因這些角色性格缺點，令我更愛他們，剪片時更感受心痛，特別是莎莎。」南方舞廳選主角中性格最好的Diamond，瑪嘉烈也是她喜愛的，特別是廖子妤跟角色相似，剛強但也有女人味。

過往南方舞廳監製這系列的男女愛情觀行得很前，女主角背叛出軌、同性的愛。7年前做《前度》訪問時曾問她有否擔心觀眾不接受？她說：「都無得接唔接受，世界係咁喎！」《絲絲》今次連drag queen都出埋，是否這世代對愛情觀比前開放？她說：「香港對同性平權沒行前一步，只可說是觀眾的接受程度高了；呢個世界應該係咁喎！」不過《絲絲》的激情戲跟近來無綫劇的露骨畫面相對較含蓄，她說：「沒刻意拍，取決於劇情需要或不需要，若要以此掀話題也沒意思。」

開心評價正面 無人鬧爛劇

《絲絲》近尾聲，南方舞廳認為成績不俗，因過往這系列獲高評價，有一定壓力，幸播映至今評語很正面，沒人鬧爛劇。《絲絲》除了人與人的愛，還有對動物的愛，小野豬被車撞倒要人道毀滅，是帶尊重生命的題目；以植物表達感情，大衛栽種的多肉植物名稱「鑽石玉露」，正是他對Diamond的心意。

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