台北開騷翻唱《唯一》 告五人感榮幸 IU悼念花蓮地震死難者

相隔5年IU前日再度訪台，一連兩日在台北小巨蛋舉行巡唱，合共吸引兩萬歌迷捧場。據台媒報道，首場表演接近3小時，唱出超過廿首新舊作品，她先以《Holssi》、《Jam Jam》炒熱現場氣氛，再以普通話自我介紹：「我是IU，帶着世界巡演來看你們，從開埸感受到你的熱情，用你們的語言來打招呼，我練了很久。你們想我嗎？我好想你們。」獲讚發音標準又清晰，贏得台下熱烈掌聲及歡呼回應，《那些年，我們一起追的女孩》柯震東亦是座上客，完騷後透過社交媒體紀錄興奮心情，「我的心正在為IU而震動」。

下月來港演出兩場

還記得IU來港開騷曾翻唱廣東歌《囍帖街》及《喜歡你》，今次台北巡唱亦不例外，以普通話唱出告五人的《唯一》，為台迷帶來驚喜。同日在杭州表演的告五人透過工作人員得悉IU選唱了他們的歌曲，坦言感到榮幸與感謝，「能以這樣的方式，跨越距離用音樂交流，讓大家產生共鳴的感覺很棒」，又說如果有機會的話，當然想跟她合作。

到了安歌時段，穿著白色運動裝的IU唱出《Love poem》，然後舞台上的巨型屏幕同時以中、英及韓文顯示「衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，也向所有為了這次地震，全力以赴善後的人們，致以感謝與支持」，令台迷感動不已。完成兩場台北演唱會後，IU稍後將赴新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、泰國及美國等地繼續表演；香港站定於5月25及26日假亞洲國際博覽館Arena舉行。

CNBlue祈求災情平息

除了IU之外，來自韓國和日本的樂隊CNBlue及King Gnu，前晚分別在高雄和台北開騷，前者主音鄭容和、鼓手姜敏赫和低音結他手李正信除了以台語問候歌迷，又自彈自唱林俊傑的《修煉愛情》、《小酒窩》。CNBlue不忘慰問花蓮地震死難者及家屬，表示得悉天災發生後很擔心，祈求災情盡快平息。

King Gnu門票收益撥捐賑災

日本樂壇天后Misia原定上周四（4日）在台北國際會議中心開騷，但在花蓮地震發生後，為保障歌迷及工作人員安全，臨時宣布取消；同樣來自日本的樂隊King Gnu則如期在上周六及周日於台北流行音樂中心舉行亞洲巡唱，並宣布把兩場門票收益撥捐賑災用途，善行贏得台迷讚賞。前日他們演唱動畫《咒術迴戰》主題曲《SPECIALZ》及《一途》、日劇《勿說是推理》主題曲《變色龍》等，加上主音結他手常田大希以中、英、日三語跟觀眾交流，例如他說：「一起去吃小籠包嗎？」現場氣氛高漲。