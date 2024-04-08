【娛樂場】《逆天奇案2》 群星拱照劉家豪

動作爆破場面刺激眼球

灘叔在網台節目《三叔公園》解釋亮相《逆天2》，原來是劉家豪親自邀請，原本為他安排角色，但他怕太大壓力，故只肯客串。今次群星拱照劉家豪，因為這是他榮休前的告別作，故特別熱鬧。

《逆天奇案》3年前播放，在內地及香港收視與口碑取佳績，登上微博熱搜，優酷的「2022港劇觀看報告」排第一位。在港亦成為2021年港劇收視冠軍，大結局收視高達30.2點。《逆天2》繼續以奇案主導，大規模的恐怖襲擊，刺激眼球的動作、爆破場面少不了。全劇30集，劇情節奏算明快，今晚播第6集。

方力申介入「逆天CP」

故事講述O記森sir（陳展鵬飾）與Nic sir（黃智賢飾）繼續破奇案，追查上輯「殺虎案」的Big Boss魏子樂（張頴康飾）策動的恐襲，後者被囚於獄中更癲狂。玄學家麥玲玲演心狠手辣的貴婦，名牌私伙與每次出場換一套衫是話題，還有她揸槍跟恐怖分子駁火，娛樂性十足。

上輯受歡迎的CP延續感情發展，但也有波瀾，馮盈盈飾演的電腦黑客張喜，曾介入森sir與Wing（林夏薇飾）之間，當時內地網民封馮盈盈為「國民妖精」，今次妖精回歸，但不是爭男友，她帶高鈞賢飾演的電腦專家喬天祖加入，兩人在外地相遇墮入愛河，準備婚事之際，天祖被派至香港，張喜陪伴未婚夫返港，後來她捲入大型破壞事件，再面對森sir與Wing。

新加入角色還有方力申飾演的天才生物學教授唐冠峰，他認識了Wing，由後者引薦，用心理學及資料科技的專業知識協助警方偵破奇案，其獨到的觀點和分析，令Wing大感興趣，兩人不經不覺間內心萌生了一些情感。Wing後來回歸刑事情報科，跟森sir再合作並展現默契，感情似有進展，但唐冠峰的出現令森sir感到危機。

張頴康背後策動大陰謀

至於張頴康飾演的魏子樂，上輯表現突出，在《逆天2》開始的劇情，雖已是囚犯，但仍影響着大局。魏子樂因妻子尤麗（劉佩玥飾）死去，沉溺毒品造成腦部受損，精神錯亂，向森sir報復失敗，被判終身監禁，囚於精神病治療中心。他在暗網中發出加密信息，並匯出巨額加密貨幣，接連發生「神秘人」破壞事件，他在背後策動另一個大陰謀。尤麗的角色再「復活」，劉佩玥以新角色夏悠倩登場，她跟尤麗極度相似，自稱是尤麗細妹突然出現，對子樂造成刺激。

《逆天奇案》

翡翠台逢周一至五晚上8時30分播映