新歌道盡雙魚座愛情觀 潘靜文打消轉行念頭 續追歌手夢

Sherman特別安排新歌於雙魚座最後一天推出，指雙魚座是善良、多愁善感及愛幻想，愛情世界十分夢幻，歌曲就是想細訴雙魚座只要喜歡一個人，明知道會受傷，但其實不會介意，只要覺得這是自己憧憬的愛情，就已經很滿足，不會聽任何人的勸喻，到清醒自然會放手，她說：「至今拍過拖三四次，每次都很認真，就如我認真工作一樣，情傷沒試過很多，但每次都很深刻，就如歌詞講述，就算如金魚般得7秒記憶，仍會深深記得這份傷害。」

與舊愛分手不再留戀

自認是「戀愛腦」的Sherman，對緣分從不會抗拒逆天意，但稱不是每次都被分手，也試過主動提分手，她說：「其實主動分手也不好受，因前男友是好人，但實在性格不合，已沒任何留戀，見到對方已成家立室，找到自己的幸福，也戥對方開心，我亦跟大我幾年的圈外人拍拖，男友十分理解我的工作。」

拍MV喊到似豬頭

Sherman指新歌MV除盡騷長腿，最特別是男主角不再是「熒幕CP」張馳豪 （Aska），她說：「跟新拍檔合作，也驚自己太熱情嚇親對方，但希望他演得投入一點，仍主動撩傾偈，知他對電腦有興趣，就叫他當我是一部電腦，引對方笑，成功在MV表現出情侶甜蜜感覺。」她指MV中最大挑戰是導演要求演繹分手崩潰嚎哭，還講明要喊到似豬頭，她說：「豬到呀！當時覺得自己事業上處於低潮，不斷自我質疑是否適合做這一行，便將這情緒帶到演出上。」

未能回饋父母感自責

入行4年，發展比同期出道歌手落後，Sherman去年開始自我質疑及推翻，見同期不斷出新歌又發展得好，自覺在收入不穩定的情况下，不知可捱多久，加上哥哥準備組織家庭，她亦要孭起更多家庭責任，「即使家人沒給予壓力，發覺長大了也不可以只顧追夢，未能回報供書教學的父母，有點自責」。她坦言曾想過轉行，亦考慮過找文職當兼職，但最終發現自己最想做是現在的工作，「沒有對歌手夢意興闌珊，除了歌手工作，亦有主持及綜藝節目工作，開展了另一個領域，多線發展不會框死自己，做兒童節目主持，起碼都有工開、有收入，能助我繼續追夢」。

記者：林祖傑

髮型：Hugo Poon@PRIVATE i salon

化妝：King Yip@KingsMakeup

場地：Harlans Bar and Restaurant