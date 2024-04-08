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娛樂

《12怪盜》戲飛可抽獎見MIRROR谷票房 YouTuber踢爆全院滿座實空無一人

【明報專訊】MIRROR首部全員主演電影《12怪盜》雄霸復活節檔期，12子分頭出席數百謝票場谷票房，鏡粉（粉絲暱稱）踴躍支持，很多場次全院滿座。復活節檔期電影中，《12怪盜》4天票房$13,206,877，壓荷李活電影《哥斯拉×金剛：新帝國》$9,818,598及動畫電影《功夫熊貓4》$5,379,676。MIRROR成員日前起程到美加開巡迴演唱會，《12怪盜》謝票活動暫停，票房受影響；不過本月23日舉行「12怪盜團魂見面會」，憑票尾抽獎有機會獲見面會門票，實行繼續谷票房，有鏡粉為爭取更大中獎機會，出現了《12怪盜》神功戲的情况。

娛樂組

有鏡粉為支持偶像主演電影，有包場請人睇戲，亦有人睇完又睇。「12怪盜團魂見面會」大抽獎由4月4日至14日，睇《12怪盜》保留飛尾參加抽獎，名額280個，參加次數不限，要以實名參加並只可中獎一次。

為抽獎見鏡仔 狂掃早場戲飛

YouTuber「鬼哥」在他的頻道「鬼哥睇乜戲」大踢爆，疑有人為多次參加抽獎而狂掃早場戲飛，令部分早場場次「全院滿座」，但沒有觀眾入場睇戲。由於早場的票價是50元以下較便宜，亦有些戲院38元有交易，還有長者20元購票優惠。鬼哥指從網上訂票，明顯見早場有些場次爆滿，他到戲院實測情况；4月6日，他到星影匯購早上9時正的《12怪盜》門票，House 4已滿八成，尚有位置，House 2的9：05場次則顯示爆滿，他入到戲院所見，House 4顯示滿八成的入場觀眾，開場後只有幾個人，他再到放映《12怪盜》的House 2，更見奇景，戲票沽清全院爆滿，但現場是全院無人，形容為「神功戲」似的鬧笑話。有估計有人掃平價戲票以爭取抽獎機會，小型影院一場百多個座位，若網上購長者票不需要出示證件，包場花約3000元。有指這情况近年不時發生，之前有粉絲瘋狂重睇，走進戲院到此一遊，坐一陣便離場，到現在只購票但連人影都無。

網民：對電影幕前幕後欠尊重

有關《12怪盜》神功戲篇的視頻上架掀網民熱議，認為這做法對電影的幕前幕後欠尊重，有說喜愛電影的人都感心痛，誰之過？是盲粉？還是只顧賺錢的公司？有留言「邊個咁肉酸買幽靈飛請出嚟認罪」、「支持偶像要刷場次都要身體力行！真心唔鼓勵呢啲神功戲出現喺電影市場」。有提議粉絲課金請老人家睇戲，做慈善場好過做神功戲。

姜糖指同日有應援活動無掃飛

有姜糖（姜濤粉絲暱稱）留言，指神功戲非姜糖所為，因見面會當日，姜濤後援會於海洋公園舉行生日應援，大家要為姜濤慶祝生日又做善事，不會這樣搶見面會門票。不過也有鏡粉留言「買飛冇入場我自己做過好多次，我亦自覺理直氣壯，這樣是支持偶像，讓投資者知道他有叫座力，要保持足夠場數，否則好快被cut，覺得這部戲值更高票房，故盡力撐」。

記者昨日傍晚6時許查看英皇戲院多區《12怪盜》的售票情况，票價由100至110元，尖沙嘴iSQUARE的22：10場次全院售出一張飛，大圍圍方戲院19：50場次售出5張，21：45場次是全院歸零，未有人購票。還有荃新天地的21:45場同樣無人購票。

相關字詞﹕鬼哥睇乜戲 神功戲 12怪盜

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