歡迎LOONG 9加入新成員 冼靖峰：能擦出更多火花

否認有「偶包」

冼靖峰所屬男團LOONG 9最近加入3名成員，並分拆成S與V兩隊，LOONG 9-S有6名固定成員，新加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊；3名香港代表冼靖峰、黃奕斌及文佐匡則屬LOONG 9-V成員，但暫時未收通知何時錄團歌。冼靖峰表示多了3名兄弟加入，相信能為團隊擦出更多火花，「我和張鎬濂比賽時曾同組，大家有默契，私下亦是好朋友」。提到有網民曾評論郭殿甲跳舞比冼靖峰好，卻未能出線。冼靖峰承認對方很犀利，由不識跳舞到跳得好好，故視郭殿甲為學習對象。有指LOONG 9-V主攻香港，可能減少內地發展機會？冼靖峰覺得不需要分得太清楚，各成員之間可以不時玩crossover，反而更能製造新鮮感。

何晉樂在遊戲節目《聲夢1+2》爆冼靖峰有偶像包袱，當事人否認，「我參與過內地綜藝節目，明白少說話便少有出鏡機會，所以才鼓勵其他聲夢成員多說話多表現，希望大家見到他們更真實一面，觀眾才會看得開心」。

記者：林蘊兒