春浪音樂節 五堅情拒除衫騷肌 蕭敬騰High爆唱到跳起

陳零九自爆喜歡梁詠琪類型

完騷後五堅情受訪，稱相隔一年再來港演出十分開心，希望可以快點再回來。問為何不脫衫？邱澤峰笑說：「很臭，裏面更臭。」快將37歲生日的陳零九表示跟朋友及家人食飯慶祝。會否想認識香港女友？他說：「想！但沒有太多機會接觸香港女生，我比較喜歡像梁詠琪般的高䠷美女類型。」在旁的賴晏駒笑稱較喜歡如楊千嬅般幽默類型。對於日前台灣花蓮發生7.2級地震，邱澤峰指好友Tyson Yoshi地震時身在台灣，還問他怎樣逃生，「我講他住那麽高！什麼也來不及，就放開吧！我也擔心他」。婁峻碩指家鄉花蓮經常地震，但這次真的很強，希望大家平安，他亦擔心家人的安全，幸沒事。

婁峻碩宣布6月來港開個人騷

另外，婁峻碩昨日在馬鞍山舉行個人新碟簽唱會，宣布6月22日來港開個人騷，席間不時以廣東話跟粉絲互動，「香港粉絲好多靚仔、好多妹豬，好勁！」惹在場粉絲尖叫聲。他受訪時表示所有廣東話都是Tyson Yoshi教的，還教了很多不能講的廣東話粗口。問到再來港開騷可會唱廣東歌？他說：「應該有點困難，覺得廣東歌是很大挑戰，上次五堅情在歐美開騷唱《海闊天空》，很可怕，如果真的要唱，就要再練，看看有沒有機會，如果有就是驚喜。」至於到時可會除衫騷肌？他笑道：「來港不敢脫衣服，大家都這樣壯，但香港騷一定會有些特別的給粉絲。」

記者：林祖傑