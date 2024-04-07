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娛樂

【娛樂場】內地劇《親愛的小孩》秦昊演活「渣男爸」 聶遠敬業陪「繼女」剃光頭

【明報專訊】內地劇《親愛的小孩》首播獲豆瓣8.2高評分，劇集由一班實力派演員坐陣，加上劇情寫實，不少情節引起觀眾熱議。伊能靜的內地男星老公秦昊，與演而優則唱的任素汐飾演一對離異夫妻，為挽救患白血病的女兒，遇上糾葛和抉擇；已各自組織新家庭的二人掙扎應否按醫生建議，再生一小孩用臍帶血來救命。

揭示新手父母的婚姻危機

《親愛的小孩》以家庭及親子關係為主軸，劇情貼地而真切的生活細節，把新手父母、生育及育兒觀念的問題細膩描繪出來。劇集開首以初為人母的女性角度出發，一臉倦容的方一諾（任素汐飾）遇上產前焦慮，產後又因照顧孩子而睡眠不足，加上丈夫肖路（秦昊飾）對妻兒和所有家事都漫不經心，夫妻隔閡漸深，最終離婚收場。劇情一步步把這對夫妻所面對的複雜困境呈現熒幕，讓不少已為人父母的觀眾感同身受，感嘆為人父母的確不容易。

《親愛的小孩》沒有以大量對白來傳達角色之間的矛盾與衝突，卻在演員細緻的情感演技中娓娓道來，令人看得肉緊。秦昊劇中的「渣男爸」人設，惹得觀眾邊看邊罵，同時又有種讓人恨不起來的感覺。尤其當中一幕，他痛心望着命懸一線的女兒時，流露出愧疚與無助的複雜情感，淚崩的演技讓不少觀眾看得心疼。

任素汐完美演繹為母則剛

中央戲劇學院出身的任素汐演技也備受肯定，雖然未有當媽媽的經驗，但她準備十足，將為母則剛和對孩子無私的愛盡現鏡頭前，完整詮釋母親一角。她透露拍劇過程不是順着故事走向，以致她不但要熟讀劇本，加上幾場戲的拍攝時間相距很大，要按不同場口，調整合適的感覺來演繹。

聶遠飾演方一諾新任丈夫謝天華，無條件包容太太一切，將繼女視如己出。劇中小演員因劇情需要而剃頭髮，聶遠主動提出陪小演員一起剃光頭，這一幕被網民封為「近年熒幕上最動人的親情段落之一」。這不單增加故事的溫情，同時亦展示出演員為角色徹底付出的敬業精神。

伊能靜向老公力薦謝可寅

還有偶像出身的謝可寅首次拍劇，飾演秦昊的第二任妻子董帆，謝可寅分享當初伊能靜向老公秦昊力薦她，再由秦昊向劇組提出，她與劇組見面和研究劇本後，認為是學習演戲的好機會，答應演出。

劇中謝可寅得知深愛的丈夫需與前妻生二胎，為取臍帶血救治患病的大女兒時，內心即使感到無比痛苦和委屈，卻還是惻隱生命的寶貴，無私讓老公放心去救治垂危的女兒。這幕無助的畫面打動很多觀眾的心，更引來伊能靜發文大讚，「我單方面宣布，從今天開始，粉你（成為你粉絲）！太委屈了！姊陪你哭了！」

《親愛的孩子》港台電視31

4月9日起周一至五晚8時35分

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