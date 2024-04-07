陳展鵬幫襯買鑽石送太太 林夏薇承諾優惠價益拍檔

陳展鵬自爆已訂鑽石送給太太單文柔，「當然要揀粒大嘢啦，不過要睇吓幾大粒同價錢先」。林夏薇承諾畀最優惠價拍檔。問陳展鵬對投資做生意可有興趣？他說：「搞生意要講天時地利人和，我暫時都是拍劇，始終咁多年大家睇住我成長，突然間失蹤，唔得嘅，其他小品嘢就交畀太太去做。」

馮盈盈於愚人節在社交平台上載唱歌片大展歌喉，挑戰陳慧琳的《對你太在乎》，依然被指魔音不改。她笑言怕玩輸游戲被懲罰表演唱歌。是否怕了唱歌？她承認，「有啲呀，沒想過大家畀咁多反應、咁多意見回饋，個個都鼓勵我繼續專心做主持，但我覺得應該要克服這個恐懼，會找謝東閔再學唱歌，不如大家提議吓我下次唱咩歌」。

馮盈盈苦練歌藝參加《中年好聲音》

提到被指唱歌時太造作，馮盈盈認為只因歌唱技巧未夠熟練，專注音準和發音，唱歌時沒有放感情，多謝網民指正，才知平時說話和唱歌是有分別，「平時說話發音都有人話我有改善，一到唱歌真係搞唔掂，原來又要顧拍子，又要不走音，就顧不到發音。真的覺得專業歌手好叻，還要顧感情，真的好難，請大家高抬貴手，畀啲鼓勵我慢慢進步，我是不會屈服，會堅持在唱歌下苦功，希望可以有人請我登台唱歌，之後可參加到《中年好聲音》，我距離參賽年齡35歲，還有幾年時間苦練，幾年後可能得啩，大家期待啦」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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