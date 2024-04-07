明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

結束11年愛情長跑 擲百萬舉行婚禮 黃美棋鍾健威恨生仔開Turbo造人

【明報專訊】黃美棋與男友鍾健威拍拖11年，昨日結束愛情長跑共諧連理，擲近百萬舉行婚禮。黃美棋穿著性感婚紗，由接新娘到結婚儀式，喊了逾8次變喊包，鍾健威亦感動落淚。一對新人多次拗腰親吻，非常甜蜜。黃美棋戴上3對重型龍鳳鈪，透露奶奶幫她戴龍鳳鈪時轉了兩圈，希望他們生兩個小朋友，夫妻承認恨生龍B，但怕趕不及，期望明年生蛇年BB。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

鍾健威與黃美棋前晚於社交網分享上頭儀式，形容心情很緊張。昨早按照傳統習俗接新娘及向長輩斟茶，黃美棋穿上繡滿金線的褂皇在酒店出門，除鳳冠金頭飾及金牌頸鏈，雙手和身上還戴上3對重型流星錘龍鳳鈪。穿大紅馬褂的鍾健威接到新娘後，一對新人肉緊咀嘴。

「小芬女」茶水檔搶眼

晚上移師酒店簽字註冊和晚宴，婚禮現場四周擺滿兩人結婚相，以花卉點綴，還設茶水檔，供應蛋撻、小型菠蘿包和奶茶等地道小食，並有一對新人的童年人形紙牌，呼應童星出身的黃美棋，在電影《行運一條龍》扮演「小芬女」角色，給賓客驚喜兼喚起集體回憶。新郎鍾健威承認雖獲不少品牌贊助，但整個婚禮花費近百萬，覺得為人生留下最好回憶是非常值得。

兄弟姊妹團用心安排遊戲

下午5時半，一對新人在律師監誓，以及近百名親友見證下簽字註冊，兩人分享深情心底話，其間忍不住爆喊，互替對方抹淚，又即場拗腰親吻，然後切結婚蛋糕，氣氛溫馨熱鬧。鍾健威與黃美棋受訪時，新娘子感動兩度落淚，應傳媒要求3度甜蜜咀嘴。

身穿性感超低胸露背婚紗的黃美棋，佩戴贊助鑽飾，手上戴上親自挑選的1卡求婚鑽戒，自爆結婚前一晚狂收朋友祝賀短訊，感謝朋友愛惜。她在上頭後只睡了約3小時，心情興奮不覺疲累，又承認一向眼淺，透露接新娘聽到另一半講愛的宣言，感動喊足5次，很感激兄弟姊妹團用心安排遊戲，她邊說邊落淚：「老公玩到身水身汗，再彈結他又唱歌，好多謝他為我所做一切。好擔心今（昨）晚不知會喊幾多次。」談到奶奶親手幫她戴龍鳳金鈪時，特別轉兩次圈，象徵想他們生兩個小朋友。

新郎難忘穿緊身衣爆汗唱歌

鍾健威難忘玩新郎環節，穿緊身衣唱歌，玩到爆汗，事後感疲倦又聲沙，毫無怨言，「平日我們去旅行影相都做慣拗腰親嘴高難度動作，我腰力一直不錯」。他承認與太太都喜歡小朋友，恨生龍B，可是擔心立即洞房也未必趕及龍年內造人成功，唯有寄望明年生蛇年BB。由於有工作在身，暫未計劃度蜜月。鍾健威既是新郎，又任司儀負責開場環節，為賓客炮製驚喜。

「大小姐」林淑敏似嫁妹

鍾健威與黃美棋的兄弟姊妹團包括「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、黃芳雯、虞逸峯和盧頌恩。林淑敏形容心情似嫁妹妹般開心，接新娘過程順利，「玩新郎遊戲要他們做瑜伽、行石春路，又即席作歌自彈自唱愛的宣言，感覺好甜蜜，看得出新郎真的很愛惜太太」。她爆鍾健威對太太一見鍾情，還慷慨給姊妹大大封開門利市。

黃美棋亦識做贈姊妹們禮服、手袋、鞋履、首飾盒和名貴護膚品等禮物。懷孕約5個月的準媽媽李靄璣見證一對新人由相識到拍拖至結婚，讚兩人性格好夾又是歡喜寃家，相信黃美棋準備好隨時做媽咪，祝福早日有好消息。

賓客星光熠熠

到賀賓客有黎瑞恩、陶大宇、周志康、林秀怡、黃婉恩、林奕匡、劉溫馨、譚杏藍與男友Ronald、譚凱琪、伍仲衡、簡淑兒、李日朗、蘇韻姿和顧定軒等，有線昔日主播余思敏和鄭文亦趁機重聚，場面熱鬧。黎瑞恩帶人情到賀，透露剛旅行回港，3個月內三度遊覽新疆，很喜歡當地空氣清新，人民熱情友善，正計劃再起行。

相關字詞﹕鍾健威 黃美棋

上 / 下一篇新聞