結束11年愛情長跑 擲百萬舉行婚禮 黃美棋鍾健威恨生仔開Turbo造人

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

鍾健威與黃美棋前晚於社交網分享上頭儀式，形容心情很緊張。昨早按照傳統習俗接新娘及向長輩斟茶，黃美棋穿上繡滿金線的褂皇在酒店出門，除鳳冠金頭飾及金牌頸鏈，雙手和身上還戴上3對重型流星錘龍鳳鈪。穿大紅馬褂的鍾健威接到新娘後，一對新人肉緊咀嘴。

「小芬女」茶水檔搶眼

晚上移師酒店簽字註冊和晚宴，婚禮現場四周擺滿兩人結婚相，以花卉點綴，還設茶水檔，供應蛋撻、小型菠蘿包和奶茶等地道小食，並有一對新人的童年人形紙牌，呼應童星出身的黃美棋，在電影《行運一條龍》扮演「小芬女」角色，給賓客驚喜兼喚起集體回憶。新郎鍾健威承認雖獲不少品牌贊助，但整個婚禮花費近百萬，覺得為人生留下最好回憶是非常值得。

兄弟姊妹團用心安排遊戲

下午5時半，一對新人在律師監誓，以及近百名親友見證下簽字註冊，兩人分享深情心底話，其間忍不住爆喊，互替對方抹淚，又即場拗腰親吻，然後切結婚蛋糕，氣氛溫馨熱鬧。鍾健威與黃美棋受訪時，新娘子感動兩度落淚，應傳媒要求3度甜蜜咀嘴。

身穿性感超低胸露背婚紗的黃美棋，佩戴贊助鑽飾，手上戴上親自挑選的1卡求婚鑽戒，自爆結婚前一晚狂收朋友祝賀短訊，感謝朋友愛惜。她在上頭後只睡了約3小時，心情興奮不覺疲累，又承認一向眼淺，透露接新娘聽到另一半講愛的宣言，感動喊足5次，很感激兄弟姊妹團用心安排遊戲，她邊說邊落淚：「老公玩到身水身汗，再彈結他又唱歌，好多謝他為我所做一切。好擔心今（昨）晚不知會喊幾多次。」談到奶奶親手幫她戴龍鳳金鈪時，特別轉兩次圈，象徵想他們生兩個小朋友。

新郎難忘穿緊身衣爆汗唱歌

鍾健威難忘玩新郎環節，穿緊身衣唱歌，玩到爆汗，事後感疲倦又聲沙，毫無怨言，「平日我們去旅行影相都做慣拗腰親嘴高難度動作，我腰力一直不錯」。他承認與太太都喜歡小朋友，恨生龍B，可是擔心立即洞房也未必趕及龍年內造人成功，唯有寄望明年生蛇年BB。由於有工作在身，暫未計劃度蜜月。鍾健威既是新郎，又任司儀負責開場環節，為賓客炮製驚喜。

「大小姐」林淑敏似嫁妹

鍾健威與黃美棋的兄弟姊妹團包括「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、黃芳雯、虞逸峯和盧頌恩。林淑敏形容心情似嫁妹妹般開心，接新娘過程順利，「玩新郎遊戲要他們做瑜伽、行石春路，又即席作歌自彈自唱愛的宣言，感覺好甜蜜，看得出新郎真的很愛惜太太」。她爆鍾健威對太太一見鍾情，還慷慨給姊妹大大封開門利市。

黃美棋亦識做贈姊妹們禮服、手袋、鞋履、首飾盒和名貴護膚品等禮物。懷孕約5個月的準媽媽李靄璣見證一對新人由相識到拍拖至結婚，讚兩人性格好夾又是歡喜寃家，相信黃美棋準備好隨時做媽咪，祝福早日有好消息。

賓客星光熠熠

到賀賓客有黎瑞恩、陶大宇、周志康、林秀怡、黃婉恩、林奕匡、劉溫馨、譚杏藍與男友Ronald、譚凱琪、伍仲衡、簡淑兒、李日朗、蘇韻姿和顧定軒等，有線昔日主播余思敏和鄭文亦趁機重聚，場面熱鬧。黎瑞恩帶人情到賀，透露剛旅行回港，3個月內三度遊覽新疆，很喜歡當地空氣清新，人民熱情友善，正計劃再起行。