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娛樂

【開箱】《青春18×2 通往有你的旅程》 初戀難忘 初次心疼

【明報專訊】《沙丘瀚戰》張震監製、《餘命10年》藤井道人執導，《想見你》許光漢與《快一秒的他》清原果耶合演台日純愛電影《青春18×2 通往有你的旅程》，3月14日率先在台灣開畫，截稿前票房累收6000萬台幣，比《周處除三害》還要賣座；3月底在香港國際電影節放映，贏得不少口碑後，4月4日正式上畫，日本映期則延至5月3日，且看許光漢憑《想》劇攻下韓國市場後，能否再憑《青》片奪得日迷歡心。

藤井道人台灣尋根

新片改編自台灣網絡遊記《青春‧18×2日本慢車流浪記》，由於日本導演藤井道人的祖父是台灣人，因此他跟台灣團隊合作拍攝《青春18×2 通往有你的旅程》，便多了一份尋根的情懷。在他的鏡頭下，無論是台灣平溪放天燈、抑或日本長野看雪景，映像同樣美不勝收，襯托許光漢與清原果耶的絕戀，平添悽美感覺。

日本人對死亡的癡迷，藤井道人對絕症的沉溺，同時透過《青春18×2 通往有你的旅程》徹底呈現。故事由36歲的台灣男生Jimmy（許光漢飾）被自己創辦的電玩公司解僱說起，悲憤交集的他決定放一個悠長假期，希望透過日本之旅，釋放18歲那年夏天在台南KTV打暑期工的快樂與傷痛，以及不能彌補的遺憾。

話說Jimmy考上大學之前，曾經邂逅比他年長4歲的日本少女Ami（清原果耶飾），後者獨自到台南旅遊，因遺失銀包而到KTV求職兼寄宿，熱愛日本動漫和電玩的Jimmy對她一見鍾情，初戀總是美好的，更何况是異國情緣？可惜在暑假結束前，Ami突然決定返回福島老家，無端失戀的Jimmy大受打擊，只好收拾心情到台北上課，並因一個意外的決定，創立個人事業。電影到了尾聲，終於揭露Ami斷絕音訊的理由，觀眾以為Jimmy一直蒙在鼓裏？豈料劇情再次翻轉，結局在此不贅，只能說是出人意表，然而細味導演精心鋪墊的提示，才發現一切都在情理之中。

《青春‧18×2日本慢車流浪記》可說是愛情片作包裝的公路電影，Jimmy從東京出發，先到《男兒當入樽》漫畫迷必經的鎌倉「朝聖」，然後在江之島沙灘漫步，再到長野吃拉麵看雪景，感受《情書》的白色浪漫，最後終於鼓起勇氣踏足Ami故鄉福島，親手為初戀畫上句號。在漫長旅程中，他遇上《誰是被害者》張孝全飾演居酒屋老闆、《金田一少年之事件簿》道枝駿佑扮演年輕背包客，還有網吧員工黑木華、順風車司機松重豐，以及Ami母親黑木瞳等，都為這個旅程，增添無限溫暖，亦讓Jimmy發現自我，為人生下半場做好準備。

許光漢闖日本市場

導演透過日本經典愛情片《情書》、動畫《男兒當入樽》、台灣樂隊五月天歌曲《志明與春嬌》等次文化符號，建立Jimmy那年夏天的美好回憶，然後時間一轉，對照36歲的他如何把回憶變成現實，相信不少「哈日」觀眾都倍感親切。導演選角亦是一絕，許光漢演繹Jimmy的初戀故事，無論是18歲的幼稚抑或36歲的寂寞，演來都恰如其分，時而可愛時而躁動，隨着5月在日本開畫，他在當地人氣肯定更上層樓。

日本影壇沉寂多時，從每年最賣座電影大都是動漫作品已可見一斑，多得電影人勇於求變，嘗試「走出去」並帶來佳音，例如是枝裕和首次執導韓片《孩子轉運站》，帶挈宋康昊贏得康城影帝；役所廣司參演德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）的《新活日常》，亦奪得同一獎項，至於藤井道人能夠帶領許光漢走得多遠？影迷不妨拭目以待。

上映日期：4月4日

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