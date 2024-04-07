《第一凶兆》美開畫票房不敵《哥斯拉×金剛：新帝國》

至於《Monkey Man》及《第一凶兆》上周五分別收430萬和300萬美元（約3354萬至2340萬港元），屈居開畫票房排行榜第二及三名，前者講述狄夫柏圖飾演為母報仇的地下拳手，後者揭開魔鬼降世之謎，年輕美國女子被派往羅馬教廷工作，卻遇上黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑。

《哥斯拉×金剛：新帝國》美國票房走勢凌厲，現已突破一億美元（約7.8億港元）大關，全球累收2.1億美元（約16.3億港元）亦相當不俗。不過，內地票房卻由日本動畫大師宮崎駿執導《蒼鷺與少年》取而代之，截至昨日為止，後者上映4日票房突破5億人民幣大關，繼續佔據票房冠軍。