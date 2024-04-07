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娛樂

《第一凶兆》美開畫票房不敵《哥斯拉×金剛：新帝國》

【明報專訊】上周五有兩部矚目新片在美國開畫，分別是《訪．嚇》導演佐敦比爾（Jordan Peele）監製、《一百萬零一夜》男星狄夫柏圖（Dev Patel）首次自編自導自演的驚慄動作片《Monkey Man》，以及恐怖經典《凶兆》的前傳作品《第一凶兆》（The First Omen），但仍未能動搖《哥斯拉×金剛：新帝國》冠軍位置，據美媒Deadline報道，後者單日收750萬美元（約5850萬港元）蟬聯票房榜首，預計周末可收2500萬至2800萬美元（約1.95億至2.18億港元）。

至於《Monkey Man》及《第一凶兆》上周五分別收430萬和300萬美元（約3354萬至2340萬港元），屈居開畫票房排行榜第二及三名，前者講述狄夫柏圖飾演為母報仇的地下拳手，後者揭開魔鬼降世之謎，年輕美國女子被派往羅馬教廷工作，卻遇上黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑。

《哥斯拉×金剛：新帝國》美國票房走勢凌厲，現已突破一億美元（約7.8億港元）大關，全球累收2.1億美元（約16.3億港元）亦相當不俗。不過，內地票房卻由日本動畫大師宮崎駿執導《蒼鷺與少年》取而代之，截至昨日為止，後者上映4日票房突破5億人民幣大關，繼續佔據票房冠軍。

相關字詞﹕Monkey Man 第一凶兆 哥斯拉×金剛：新帝國

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