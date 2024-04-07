自嘲港騷票價昂貴 兩度落台補償粉絲 SJ圭賢翻唱《隱形遊樂場》感滿意

文：蘇珮欣

圭賢上月揭開亞洲巡迴演唱會序幕，香港原定只唱4月4日一場，後因反應熱烈，前晚（5日）加開一場。圭賢以新歌《Restart》打頭陣，接着用廣東話自我介紹，感謝港迷支持，令他得以加場，笑問在場有沒有歌迷看完首場演出，因為覺得好睇所以再購票睇第二場？又擔心粉絲收工後趕赴場館會太辛苦，認真體貼。

唱情歌辛苦過跳舞

圭賢其後連唱多首抒情歌如《A Million Pieces》、《Slow, Slowly》及《Was It Love》等，展示實力派歌手的紮實唱功，圭賢自稱他的情歌內容很悲傷，容易唱到喊，比起唱快歌或跳舞，唱情歌更心累，笑言：「跟SJ歌曲不同，重複唱着sorry sorry，歌詞並不重要，重要的是跳舞和靚仔。」逗得歌迷大笑。他又透露來港數天，品嘗許多地道美食，大讚好味，但拒絕透露吃了什麼，趁機呼籲粉絲留意其YouTube頻道，稍後公開訪港片段。

除了現場演繹SJ和個人歌曲外，圭賢亦翻唱多首中文歌包括周興哲的《你，好不好？》、林憶蓮《至少還有你》、蕭敬騰《原諒我》和萬芳《新不了情》。圭賢表示這些歌曲讓他回想起Super Junior-M的日子，他說：「想起16年前的事，好感動，但我不想喊，擔心影響化妝。」圭賢說出「那些年」三個字，台下粉絲即時起哄，他隨即否認要唱《那些年》，最終敵不過粉絲熱情，清唱幾句。另外，他又唱又跳多首SJ歌曲包括《Devil》、《Black Suit》及《Sorry, Sorry》，並翻唱日本組合YOASOBI大熱歌曲《Idol》，掀起全晚高潮。唱罷圭賢即說：「我並非年紀大，但又唱又跳真的好辛苦。」

有操肌但拒絕除衫

個唱接近尾聲，圭賢坦言喉嚨開始沙啞，但因表演快將完結，就算失聲也沒所謂。有粉絲大叫「除衫」，圭賢表示雖有做運動操肌，但裸露這類「工作」還是留給隊友利特或始源好了，自己主要唱情歌。到了安歌時段，圭賢苦練廣東話唱出張敬軒的《隱形遊樂場》，自認第一場表演有些失誤，今場終於成功，開心到向粉絲派飛吻。圭賢全晚兩度落台並繞場一周，又用廣東話大讚粉絲「你好靚女，非常非常愛你」，可謂誠意十足。