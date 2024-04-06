基斯頓比爾「科學怪人」造型曝光

【明報專訊】愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》女版科學怪人角色，上月再次在奧斯卡封后，《聲聲相識》瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導，繼《失去的女兒》後，再次拍攝新片《The Bride》，重拍1930年代《科學怪人的新婦》（The Bride of Frankenstein），早前已經開鏡，預計明年10月公映。瑪姬昨日在社交平台公開3張相關照片，包括片中扮演科學怪人的《騙海豪情》基斯頓比爾（Christian Bale）及飾演新娘的《指引兩顆心》謝茜畢利（Jessie Buckley）造型照。只見基斯頓的額頭、臉上及胸前全是疤痕，胸口則有Hope字樣的刺青。謝茜則頭髮及眉毛染成金色，臉頰和嘴唇帶墨。