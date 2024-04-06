宣傳新劇 女友田中美奈實同場 龜梨和也幫石原里美除污

文：蘇珮欣

日媒報道，龜梨和也與田中美奈實有共同興趣，均喜歡美容扮靚，2023年秋天一同為美容雜誌拍攝寫真後，發展成為戀人，甚至有傳出二人好事近。戀情公開後，龜梨和也與田中美奈實毫不避嫌，在新劇《Destiny》再度合作。

《Destiny》是《戀愛要夠Deep》37歲女星石原里美產後首次擔正的劇集，故事講述石原里美中三時，父親離世，她畢業後當檢察官，重遇失聯多年的大學同窗，被迫重新面對20年前喪父真相。《Destiny》下周二（9日）開播，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

《Destiny》前晚在東京舉行記者會，約400粉絲撐場。龜梨和也與田中美奈實刻意分開企，二人中間夾着石原里美及《大逃殺》男星安藤政信。龜梨與田中沒談及戀情，也未有很多交流，但日媒拍到龜梨不時望向女友。田中美奈實被問及生活上有沒有如命運般的相遇時，「6年前開始飼養的小狗就像命運般的相遇，自此生活起了很大變化，有時因工作關係，將小狗寄住親友家，回家見不到牠會傷心到哭。」龜梨和也未知是否自覺「地位」不如小狗，搭嘴指女友的答案「沒有笑點」。

送布公仔給石原里美孩子

產後復出的石原里美昨日以一襲紅裙現身，甚為搶鏡。龜梨和也發現她的頭髮有污物，主動替她除去，展現暖男一面。石原里美與龜梨和也雖然首度合演劇集，但早已認識；石原里美稱二人光顧同一髮型屋，又大讚龜梨很有男子氣概，為人溫柔又紳士，「他送禮物給我的BB，是一個布娃娃，BB很喜歡，會抱着睡覺。」石原里美又透露很喜歡《Destiny》的劇本，能夠將優秀的作品帶給大家，感到十分高興。