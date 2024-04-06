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娛樂

【娛樂場】台劇《不夠善良的我們》 「情敵」林依晨許瑋甯片場零交流

【明報專訊】台劇《不夠善良的我們》由偶像劇《我可能不會愛你》編劇徐譽庭執導，集結兩金鐘獎視后林依晨和許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演。故事從簡慶芬（林依晨飾）和張怡靜（許瑋甯飾）一次意外撞衫事件展開，同月同日生但個性迥異的兩人愛上同一男人，展開橫跨12年的愛恨情仇。《不夠善良的我們》本月6日在黃Viu煲劇平台播出。

兩女爭一男 火藥味濃

林依晨與許瑋甯相隔19年再合作，繼《惡作劇之吻》後再飾演情敵，劇中二人先後和賀軍翔戀愛，許瑋甯勁「葡萄」奪愛成功的林依晨，嘲對方對男人來說是「有總比沒有的好貨色」，加上林依晨婚後求歡遭賀軍翔拒絕，許瑋甯與賀軍翔舊情似乎未了，兩女劇中火藥味十足，當中不乏親熱戲和牀戲，許瑋甯更將頭髮剪短兼有背部全裸戲。

憑《我可能不會愛你》膺金鐘獎戲劇節目編劇獎的徐譽庭，用一年創作《不夠善良的我們》，徐譽庭出名嚴格讓各大名導退避三分，最後在資方游說下，她親自執導。《我可能不會愛你》女主角林依晨再跟徐譽庭合作，對方升呢導演，予以肯定，「接到邀約時就對整個故事印象深刻，因為劇本非常縝密，沒有任何空泛或者無意義的對白，角色塑造非常透徹」。

許瑋甯投入角色動真火

劇中簡慶芬和張怡靜是情敵也是宿敵，戲外林依晨和許瑋甯是認識多年的好友，林依晨透露二人為投入角色刻意避見，「我們刻意坐在梳化間的兩個角落」。許瑋甯亦表示：「其實導演也有特別安排，讓我們兩個盡量不要太靠近。」兩女角不但在片場保持距離，就連同一場景的拍攝時間都會巧妙錯開，試圖呈現出更對立狀態。

對於再合作，許瑋甯認為跟林依晨彼此沒有太大改變，「還是看得到大家最以前那種初衷，不過我在片場超氣的（因為林依晨橫刀奪愛）」。

賀軍翔女兒認不出白髮爸爸

賀軍翔早前受訪自爆以白髮造型上陣，提到女兒甚至認不出爸爸，「她認不出我，女兒覺得我為什麼突然變成這樣，我跟她說都是因為工作需求，她可能會覺得爸爸的工作怪怪的」。

柯震東劇中與許瑋甯的「飯友」關係亦受注目，徐譽庭最初曾擔心邀請柯震東當配角會被拒絕，但柯震東爽快回答：「有什麼關係？只要角色好就是好角色。」

劉若英客串爆金句

徐譽庭還邀得影后劉若英客串演氣定神閒又氣場強大的前輩姊姊，一語驚醒許瑋甯。劉若英劇中化身金句王呈現「前輩風範」，指出許瑋甯尚未察覺的未來難題「到底要存多少錢才能安全退休」，一出場就狂發「人會老、錢會貶」、「40歲是沒有權利做你喜歡的事，40歲只能想未雨綢繆的事」等，讓許瑋甯猛然發現自己人生是負面教材。

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