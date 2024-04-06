黃子佼買未成年不雅片罰款寫悔過書 孟耿如代夫認錯 堅持不離不棄

黃子佼前晚在社交網發文公開道歉，強調已反省數月，承諾絕不再犯。黃子佼這次事件引來外界抨擊，其妻孟耿如亦受波及，宣布取消昨今的公開活動，有不少網民在孟耿如社交網留言痛罵黃子佼，以及勸她離婚。孟耿如昨日在社交網發文，代丈夫向受影響的人道歉，強調這段婚姻是她的選擇，「身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出」。

稱黃無了解販售者影片來源

孟耿如提到黃子佼的未成年性議題事件，他做錯了該罰、該承擔、該面對等完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處，「很多事情我是同時間跟大家一起得知很多細節，相關的審判和聲明是交由律師事務所去做回覆。非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！該受的懲處必須面對、承擔」。

孟耿如表示丈夫觸法也無法寬待，她這段時間陪伴，看到丈夫所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉。他們想為社會做多一些，投入公益幫助更多人，又謝謝相信黃子佼真的悔過的人，再次跟受到影響的人道歉。

娛樂組