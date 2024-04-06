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娛樂

羅志祥捐款助家鄉花蓮災民 五月天贈122萬校園修建

【明報專訊】台灣花蓮附近海域前日發生黎克特制7.2級地震，造成大規模破壞及傷亡，各地藝人以不同方式聲援。羅志祥（小豬）家鄉在花蓮，得知當地狀况，在社交網表示：「花蓮是那麼美的地方，因為天災讓一切都變悲傷，很多居民一夕之間沒了溫暖的家，我要為我的家鄉盡一分力，會用最直接、最實際方式來幫助所有的受災戶。」

小豬經理人小霜向台灣傳媒表示地震發生時小豬在睡夢中，是羅媽媽致電關心，小豬才醒過來。起牀後小豬第一件事打給住在花蓮的92歲阿嬤。小霜說：「阿嬤一切平安，住在壽豐鄉，那邊目前狀况還好，謝謝大家關心。」小霜透露小豬見到花蓮災情非常難過，前日已聯絡花蓮縣長處理捐款事宜，會將款項直接送到災民手上，「我們已經聯絡花蓮縣長，由縣長秘書直接處理小豬捐款，我們不公布數字、不要模糊焦點，小豬希望將重點放在幫助災民」。

五月天引用歌詞勉勵災民

樂團五月天亦透過公司表示會略盡棉薄之力，捐出500萬新台幣（約122萬港元），幫助受花蓮強震影響之校園修建，並持續關注後續任何需出力協助之處。五月天引用歌曲《終結孤單》歌詞，對受災戶溫馨表示：「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴，你再也不孤單。」

娛樂組

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