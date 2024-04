羅志祥捐款助家鄉花蓮災民 五月天贈122萬校園修建

小豬經理人小霜向台灣傳媒表示地震發生時小豬在睡夢中,是羅媽媽致電關心,小豬才醒過來。起牀後小豬第一件事打給住在花蓮的92歲阿嬤。小霜說:「阿嬤一切平安,住在壽豐鄉,那邊目前狀况還好,謝謝大家關心。」小霜透露小豬見到花蓮災情非常難過,前日已聯絡花蓮縣長處理捐款事宜,會將款項直接送到災民手上,「我們已經聯絡花蓮縣長,由縣長秘書直接處理小豬捐款,我們不公布數字、不要模糊焦點,小豬希望將重點放在幫助災民」。

五月天引用歌詞勉勵災民

樂團五月天亦透過公司表示會略盡棉薄之力,捐出500萬新台幣(約122萬港元),幫助受花蓮強震影響之校園修建,並持續關注後續任何需出力協助之處。五月天引用歌曲《終結孤單》歌詞,對受災戶溫馨表示:「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴,你再也不孤單。」

娛樂組