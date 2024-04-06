狠批年輕演員注重外表自我營銷 吳彥祖：做網紅不會讓演技精進

吳彥祖入行27年，當年參演楊凡執導的電影《美少年之戀》出道，早前他接受內地雜誌訪問，大談演藝生涯。提到近年接戲標準，他承認相比光芒萬丈的角色，更在意是不是和有趣的班底合作。

吳彥祖稱現時年輕演員過分專注外表，又常用社交平台營銷自己，對此不能理解，「難道當演員還不能滿足你嗎？角色才為你帶來最大話題量，做網紅不會讓你演技精進」。他覺得必須保持足夠清醒，自問是想做演員還是明星。

外表只是一張「門卡」

吳彥祖出名靚仔，外界不時集中在他的外表及高䠷身形，他說：「我認為外在不是演員值得驕傲的資本。」他表示外表對演員來說，只是一張「門卡」，可以順利走入房，但當想在房間生活時，這門卡並無任何功能。

吳彥祖認為演員要有自己特質，以角色打動觀眾，憑實力才得到觀眾認同。他從不被外形限制，會不斷突破自己，挑戰不同角色，並深信觀眾希望看到有血有肉的人，不會過分關注演員髮型和時裝，因為外貌很多時只是曇花一現。

跟吳京識於微時 盼合作拍戲

吳彥祖提到昔日與吳京是武術班同學，透露年少時為學習武術到北京，結識同樣懷有志向的吳京，二人對中國傳統武術充滿興趣，彼此都姓吳，所以較年長的吳京叫大吳，吳彥祖則是小吳。

同熱愛電影的二人希望有機會能成為演員，其後亦先後進入演藝圈，夢想成真。吳京現在是擁票房佳績的導演，吳彥祖說：「我與吳京認識30年，見證彼此少年時最青澀的樣子，我很清楚他走到如今的位置付出過多少努力，成功來之不易。多年來我們保持聯絡，關注彼此的作品，給對方打氣，很期待有一天可以一起合作拍戲。」

難忘爾冬陞耐心教導

正在拍新片的吳彥祖透露這些年經常挑戰一些不一樣的角色，想用突破帶給朋友和觀眾們一些驚喜，讓大家看到，他一直在嘗試變化。過去幾年他多演比較嚴肅的電影題材，角色偏向暗黑風格，這次他想通過新角色給自己一些全新體驗。

吳彥祖談及幫他很多的導演爾冬陞，當年剛出道不久，對方堅定選他當《旺角黑夜》男主角，「爾冬陞導演非常耐心給演員指導，也會尊重演員的個人表達，我們很合拍。《旺角黑夜》後我們合作過幾次，後來未有看劇本，只要他來約，我都會答應，因我信任他的品味和對劇情角色的掌控，合作好有默契」。

娛樂組