天時地利人和造就新演員 余香凝：我唔算等得耐

生育後心態改變

余香凝特別欣賞鍾雪瑩，覺得對方在《填詞L》演得很好，「由她演《殺出個黃昏》開始，我已留意她，不單演技好，又有填詞才華，認識後覺得對方很有趣，希望將來有機會合作」。提到今屆入圍最佳女主角多了新生代演員？余香凝稱因多了新導演和新題材，製作費亦沒以前那麼龐大，造就新生代演員有機會擔正演出，都是天時地利人和，「我很幸運，有等待過的時刻，但相比有才華的人，我不算等得耐」。她表示開心生完小孩仍有演出機會，沒想過小朋友腳頭好旺她，覺得自己多了演出機會，跟心態改變有關，「以前緊張得與失，演出有點繃緊，自從有自己的家庭和小朋友，還有什麼強求？有工作就努力做好，變得比以前從容，所以很多人都覺得我做人和做戲都不同了」。

轉捩點《緣路山旮旯》

雖然《白日之下》接連為余香凝帶來獎項，但並非最滿意之作，亦不是踏影壇的轉捩點，「轉捩點是《緣路山旮旯》，拍攝時正懷孕4個月，在這種身體狀况下沒為角色設計太多，反而獲讚賞是從影以來演得最自然一次，令我得到啟發，不要太過計算，正如陸駿光所言，事前做好功課，到正式拍攝就全部掉走，不要想太多。這是我現在演戲的新模式，是一個實驗，不知會否成功，將來遇到某些事，可能又會改變」。她透露已準備好金像獎戰衣，試衫當天，3歲女兒也在場幫手挑選，並打算帶女兒行紅地氈，因之前出席亞洲電影大獎頒獎禮，見到日星中村獅童偕兩子出席，很溫馨，「未知女兒會否同行，但老公就決定陪我行紅地氈，去年他陪我到日本出席東京國際電影節，已在當地買了新鞋，話陪我出席金像獎。（一語中的？）老公對我有信心，但無講得獎有何獎勵，其實支持我已經很足夠」。

衛詩雅/化妝：MW 髮型：Sing Tam 服裝：INITIAL 場地：BOLD Coffee

余香凝/化妝：Melody Chiu 髮型：Ken Hui 服裝：TOM FORD

（金像獎前瞻）