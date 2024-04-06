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娛樂

入行16年首爭金像影后 衛詩雅打定輸數 睇好鍾雪瑩跑出

【明報專訊】第42屆香港電影金像獎頒獎典禮本月14日舉行，入行16年的衛詩雅首度角逐金像影后，但遇上頂頭大熱的余香凝，自覺陪跑居多。余香凝先後奪得「香港電影評論學會大獎」、「香港電影導演會年度大獎」及「香港網絡影評人HIGHLIGHT大獎」女主角，但她未敢想像能否再下一城登上金像影后寶座，她與衛詩雅不約而同睇好鍾雪瑩，讚對方在《填詞L》演得出色。

記者：柯美

今屆香港電影金像獎入圍競逐影后殊榮包括《不日成婚2》衛詩雅、《白日之下》余香凝、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮及《填詞L》鍾雪瑩。衛詩雅得知入圍一刻興奮到大叫兼爆喊，但亦感愕然，因過往甚少愛情小品入圍金像獎。

入圍爭獎打下強心針

雖然默默耕耘16年才獲金像影后提名，但39歲衛詩雅不覺是遲來的春天，反而時間剛剛好，過往的經歷令她成長及學懂珍惜，「有段時間很迷惘，質疑自己是否演得不夠好，為何還未被看見，7年前覺得有機會入圍金像獎的《失眠》又落空，擔心漸漸被人遺忘，今次入圍為我打下強心針，起碼大家知道衛詩雅是一個演員，希望繼續有人找我拍戲，我太喜歡演戲才能堅持至今」。

戲鬥金燕玲獲益良多

衛詩雅未敢自評在《不日成婚2》的表現，認為還有進步空間，有些地方可以演得更細緻，例如跟陳家樂之間的感情可以去得再盡一點，但可能跟對方太熟，大家太過放心，沒想過嘗試多些不同演繹方法，導演收貨便滿足，「婆媳之間的關係反而無問題，多謝金燕玲姐姐幫我很多，我睇好『奶奶』憑此片奪最佳女配角，她的演技實在太好，揮灑自如，我不敢講偷到師，但真的獲益良多」。對於好拍檔陳家樂未獲提名，有否替對方不值？她說：「他婚姻美滿，又快將榮升爸爸，開心過入圍啦！睇到他的笑容，我都戥他高興，他很努力，只要不放棄，一定會有機會攞獎。」

「演戲就像一件藝術品」

衛詩雅不睇好自己，笑言若勝出，可能是因演戲年資，「愛情小品入圍很難得，評審投我一票已很開心，攞獎太難，個個都是勁敵，演戲就像一件藝術品，每個評審欣賞的角度及喜好都不同」。她睇好鍾雪瑩跑出，指對方在《填詞L》的演繹拿揑得很好，淡淡然演貼地角色一點也不容易，「我跟鍾雪瑩合作過，她很有潛質、很努力，有個人想法又有氣質，給人一種好想保護她的感覺，但其實她內心很強大，能量大到湧出來。我很想她攞獎，因為我經歷了很多，她早攞獎的話，行演藝路會舒服一點」。

（金像獎前瞻）

相關字詞﹕《填詞L》鍾雪瑩 《毒舌大狀》王丹妮 《4拍4家族》謝安琪 《不日成婚2》衛詩雅 《白日之下》余香凝 第42屆香港電影金像獎

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