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娛樂

金子修介克服文化差異 岡田將生「不值」被少年殺害

【明報專訊】《死亡筆記》金子修介執導、《快一秒的他》岡田將生主演的《黃金少年》，在第48屆香港國際電影節放映。《黃》片改編自大陸紫金陳的推理小說《壞小孩》，曾拍成內地劇《隱秘的角落》，故事講述岡田將生飾演的東昇入贅大企業東家，為奪財產而謀殺岳父母，過程被三名少年拍下並勒索他。

導及演均看過原著及劇集版

岡田將生及金子修介早前來港宣傳《黃金少年》，並接受本報訪問。岡田表示看劇本時非常投入，原以為壞事做盡的角色下場會被警察拘捕，怎料被一名少年殺死，笑言替角色感「不值」。他稱開拍前看過《壞小孩》及《隱秘的角落》，自言演繹方法與劇集不同，演得較冷漠，「片中以炎熱沖繩為背景，我演來偏冷漠，想營造冷與熱的對比」。談到跟羽村仁成、前出燿志及星乃安娜等年輕演員合作，岡田自言也是10多歲出道，很理解他們，也會分享演戲經驗及心得。

金子修介稱早已看過原著，覺得小說很有趣，其後再看《隱秘的角落》，開始構思若拍成兩小時電影會如何？若故事發生在日本又會怎樣？慢慢開展拍攝計劃。他表示很少日本電影改編內地小說，因兩地社會文化有許多差異，這也是他執導《黃金少年》的最大挑戰；金子修介覺得電影比劇集版更貼近原著，帶出人性自私的信息，希望可警惕觀眾不要犯下同樣錯誤。他表示故意將戲名改為《黃金少年》，因想多些神秘感，不想讓觀眾猜到故事走向。

不少觀眾看過《黃金少年》後，覺得有《死亡筆記》「夜神月」與「L」鬥智的感覺，金子修介笑言因為香港觀眾很喜歡《死》片才有此想法，他沒刻意將兩者連結。其實金子修介與華語影壇緣分不淺，2017年執導內地動作片《西伯利亞風雲》，由梁家輝與佘詩曼合演，已煞科多年，但至今仍未上映。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

服裝造型：Oishi Yusuke

化妝及髮型：Kobayashi Reiko

場地提供：The Mira Hong Kong

相關字詞﹕香港國際電影節 日本電影 金子修介 岡田將生 黃金少年

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