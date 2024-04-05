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娛樂

內地首部開畫登頂日本片 《蒼鷺與少年》首日破億票房報捷

【明報專訊】日本動畫大師宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》，上月在奧斯卡再度贏得最佳動畫，前日在內地開畫，據報首日已突破1億人民幣票房，不但是日本片在內地的最佳開畫成績，亦是自去年5月的《狂野時速10》後，首部最佳開畫票房的進口電影。

宮崎駿執導《蒼鷺與少年》去年7月在日本公映，故事講述少年牧真人的母親葬身火海後，隨父親與繼母組新家庭。悲傷的真人陰鬱孤僻，難以融入新環境。一次意外，他隨會說話的蒼鷺闖入廢棄的神秘塔樓，怎料進入了奇幻的「亡靈世界」，開始不可思議的冒險。

《蒼鷺與少年》在日本超過550萬人次入場，收超過89億日圓，並已先後在歐美及亞洲各地上映；今年1月，阿里影業與吉卜力工作室董事兼《蒼》片監製鈴木敏夫會面，並達成合作計劃，其後宣布該片定檔本月3日及以《你想活出怎樣的人生》之名在內地公映。據內地百度網站資料，《蒼》片上月25日開始預售門票，截至本月1日晚上，預售票房突破5000萬人民幣，前天首日上映更衝破1億人民幣，成為內地歷來最佳開畫成績及首日即破億的首部日本電影。

《哥斯拉×金剛》美料蟬聯冠軍

翻查內地貓眼網站票房數據，截至昨晚截稿前，《蒼鷺與少年》上映兩天累收2.68億人民幣，成為單日票房冠軍，並且力壓映期邁向第2周的《哥斯拉×金剛：新帝國》，後者在內地上映7日，累收近5億人民幣，成為近年進口片在內地的佳績。顧曉剛執導，吳磊、蔣勤勤主演的《草木人間》，跟《蒼》片同日上映，兩日累收2844萬人民幣，位列季軍。《草》片曾參賽去年東京電影節，贏得黑澤明獎，蔣勤勤於上月在港舉行的第17屆亞洲電影大獎捧走最佳女主角殊榮。《草》片講述為尋找離家往杭州失聯10年的父親，兒子目蓮隻身到杭州求學，為照顧將大學畢業的兒子，母親苔花亦到當地採茶謀生，卻誤入詐騙組織，目蓮試圖奮力解救。

提起《哥斯拉×金剛：新帝國》，今日在美國將迎來兩部新片挑戰，分別是《一百萬零一夜》狄夫柏圖（Dev Patel）首次自編自導自演的驚慄動作片《Monkey Man》，該片由《訪．嚇》導演佐敦比爾（Jordan Peele）監製，講述狄夫扮演的Kid從小寄人籬下，長大後為掙錢成為地下拳手，矢志要查出殺母仇人並報復。另一今日在美國開畫的新片則是經典恐怖片《凶兆》的前傳《第一凶兆》（The First Omen），揭開魔鬼降世之謎，講述年輕美國女子被派往羅馬教廷工作，卻遇上黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑，並捲入惡魔轉世的秘密。據美媒報道，《哥》片料可蟬聯票房冠軍，該片在美國收超過9400萬美元，全球累計已突破1億美元。至於亞軍位置則是《Monkey Man》與《第一凶兆》之爭，據悉前者口碑不錯，在爛番茄網站的68篇評論文章得出總分91%，跟有衆多恐怖片粉絲的《第一凶兆》或有一輪激鬥。

相關字詞﹕美國開畫票房 哥斯拉×金剛：新帝國 內地票房 宮崎駿 蒼鷺與少年

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