【娛樂場】張天穎新歌父親彈琵琶 MV拍足17小時

爸爸教誨寫成歌

過往有關注Jaime社交網的粉絲偶然會見她的家人亮相,父女檔曾合作,Jaime彈結他、爸爸彈琵琶,唱AGA的《小問題》,還有Blackpink的《How You Like That》,更是全家總動員,父女合奏外,媽媽與弟弟也有參與拍攝。過往《小問題》與《How You Like That》是Jaime與爸爸的飲歌,現在有《低調》,是真正屬於父女的經典歌。

成畢生難忘project

Jaime邀爸爸為《低調》彈奏琵琶,她解釋歌曲的構思是來自爸爸經常教她做人要「低調」,有感而發,將學習「低調做人,高調做事」這個哲學寫成一首歌,她說:「其實前後都搞咗兩年,爸爸好鍾意彈琵琶,我覺得佢彈得好叻,所以我就請佢合作,佢最初都會問『得唔得㗎?會唔會好難?』,我就同佢講,新歌前奏節錄咗《彝族舞曲》少少嘅片段,係爸爸識彈嘅,佢知道後就放心好多,接受咗我嘅邀請!」

《低調》MV,是Jaime入行兩年來最大製作,身為獨立歌手,自己投資拍攝,完全是因為想同爸爸有個共同難忘的回憶做紀念,「我覺得同爸爸好難得有個咁嘅合作,加上爸爸成日同我講,要做就做到最好,所以今次我就曬冷,基本上我將掙到嘅錢,都放咗喺呢首歌嘅製作同拍MV上面,畫面同音樂都豐富咗好多,成為咗我同爸爸畢生難忘嘅project!」

花半年時間練舞

《低調》由T-Ma擔任監製,Jaime與PurpleNacho一同編曲,再由Jaime包辦作曲及填詞,Jaime笑說:「我發覺如果由自己做晒曲、詞、編、監嘅話,真係慳番好多錢,但係𠵱家有T-Ma幫我做監製,PurpleNacho同我一齊編曲,讓我學到好多嘢,令到首歌更立體,使多啲錢都係值得嘅。」Jaime花了半年時間練舞,配合《低調》的電子舞曲,希望令樂迷耳目一新!拍攝MV當日,先在南生圍取景拍Jaime與舞蹈員跳舞部分,之後在灣仔租了火鍋店拍通宵,拍足17小時。MV找來波仔Boris操刀,Jaime爸爸參與拍攝,媽咪雖沒上鏡,但陪父女捱通宵。Jaime承認男友ANSONBEAN(陳毅燊)有到現場探班。兩人公開戀情放閃,是否有違爸爸教訓?Jaime解釋爸爸教她低調,主要是提醒做人要謙虛,世界很大,定有人比自己強,但有機會就要把握。