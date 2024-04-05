明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】張天穎新歌父親彈琵琶 MV拍足17小時

【明報專訊】張天穎（Jaime）是女子組合Beanies成員，她們亦會單獨出歌，《低調》是Jaime新作，曲詞皆由她創作，今次有最大的應援，就是爸爸為她粉墨登場參與錄音與MV拍攝。《低調》以電子曲風糅合中國風元素，前奏節錄《彝族舞曲》，由琵琶彈奏出充滿少數民族的氣息，再穿梭到現代型格的電子舞曲。歌曲主題就是「低調」，這是張爸爸一向給女兒的忠告「低調做人，高調做事」，她就寫成歌詞。

爸爸教誨寫成歌

過往有關注Jaime社交網的粉絲偶然會見她的家人亮相，父女檔曾合作，Jaime彈結他、爸爸彈琵琶，唱AGA的《小問題》，還有Blackpink的《How You Like That》，更是全家總動員，父女合奏外，媽媽與弟弟也有參與拍攝。過往《小問題》與《How You Like That》是Jaime與爸爸的飲歌，現在有《低調》，是真正屬於父女的經典歌。

成畢生難忘project

Jaime邀爸爸為《低調》彈奏琵琶，她解釋歌曲的構思是來自爸爸經常教她做人要「低調」，有感而發，將學習「低調做人，高調做事」這個哲學寫成一首歌，她說：「其實前後都搞咗兩年，爸爸好鍾意彈琵琶，我覺得佢彈得好叻，所以我就請佢合作，佢最初都會問『得唔得㗎？會唔會好難？』，我就同佢講，新歌前奏節錄咗《彝族舞曲》少少嘅片段，係爸爸識彈嘅，佢知道後就放心好多，接受咗我嘅邀請！」

《低調》MV，是Jaime入行兩年來最大製作，身為獨立歌手，自己投資拍攝，完全是因為想同爸爸有個共同難忘的回憶做紀念，「我覺得同爸爸好難得有個咁嘅合作，加上爸爸成日同我講，要做就做到最好，所以今次我就曬冷，基本上我將掙到嘅錢，都放咗喺呢首歌嘅製作同拍MV上面，畫面同音樂都豐富咗好多，成為咗我同爸爸畢生難忘嘅project！」

花半年時間練舞

《低調》由T-Ma擔任監製，Jaime與PurpleNacho一同編曲，再由Jaime包辦作曲及填詞，Jaime笑說：「我發覺如果由自己做晒曲、詞、編、監嘅話，真係慳番好多錢，但係𠵱家有T-Ma幫我做監製，PurpleNacho同我一齊編曲，讓我學到好多嘢，令到首歌更立體，使多啲錢都係值得嘅。」Jaime花了半年時間練舞，配合《低調》的電子舞曲，希望令樂迷耳目一新！拍攝MV當日，先在南生圍取景拍Jaime與舞蹈員跳舞部分，之後在灣仔租了火鍋店拍通宵，拍足17小時。MV找來波仔Boris操刀，Jaime爸爸參與拍攝，媽咪雖沒上鏡，但陪父女捱通宵。Jaime承認男友ANSONBEAN（陳毅燊）有到現場探班。兩人公開戀情放閃，是否有違爸爸教訓？Jaime解釋爸爸教她低調，主要是提醒做人要謙虛，世界很大，定有人比自己強，但有機會就要把握。

相關字詞﹕ANSONBEAN（陳毅燊） 低調 張天穎（Jaime）

上 / 下一篇新聞