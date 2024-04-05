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娛樂

《九龍城寨之圍城》林峯由頭打到尾 胡子彤被伍允龍踢爆面頰縫15針

【明報專訊】古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、任賢齊及洪金寶等演出電影《九龍城寨之圍城》，連場武打動作，演員事前接受連串動作訓練，獲洪金寶及古天樂讚打得好看。古天樂說：「大部分演員由不懂打，訓練到識打，是極辛苦的事，一路拍攝看到喜出望外，是每個人辛苦鍛煉的成果。」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑戲中聯手惡鬥伍允龍飾演的王九是重頭戲。

林峯戲中由頭打到尾，指動作戲跟過往完全不同，以前是花拳繡腿，今次未開拍前訓練一個月，由零開始學習基本的拳術，他拍戲20多年，今次才真正接觸對打，務求有真實感及衝擊力，多謝動作指導谷垣健治（Kenji）及武術團隊。

劉俊謙首拍動作戲好驚

劉俊謙首次拍動作戲要應付打鬥場面，更要臨急學駕駛電單車。他說拍攝前接受幾次訓練，動作經驗是零，好大壓力及好驚，靠Kenji及很專業的武師們，依照他們的示範去做好一點。他滿意自己有些動作，「第一次吊威也，不是想像中容易，拍了很多次，令自己有少少驚喜感覺」。他亦不懂駕電單車，拍之前只學了兩堂，要在狹窄走廊拍攝，感覺驚恐是大挑戰。

胡子彤拍攝時被伍允龍踢爆面頰，縫了15針。他說動作片一定有危險，受傷沒有人想，剛巧那一腳踢高了，好彩發生在他身上。其實大家都有大小的受傷，像林峯傷腰及腳，張文傑與劉俊謙都有傷。

娛樂組

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