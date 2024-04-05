明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

直播帶貨唔易做 細細粒不小心違規要寫悔過書

【明報專訊】陳嘉佳（細細粒）、梁競徽擔任麥美恩主持的清談節目《Mayanne小喇叭》嘉賓，分享內地及香港直播帶貨趣事及辛酸事。細細粒近年在內地做直播帶貨，做得有聲有色，回憶初入行時外界反應冷淡，連續3個月每場只有60多名支持者，更曾遇上不少「損手」事件，「最常見例子是『今日我畀你充值電話費，充100蚊只收你95蚊』，我要貼，為令我個成交額可以到數。我試過60幾蚊的朱古力，每盒只賺兩元，錢真是一毫子、一毫子賺回來」。

惡劣環境直播嘔足8小時

細細粒透露曾經歷過萬隻蚊在面前飛來飛去，又試過在陽澄湖看到幾千隻珍寶蟲。她坦言為了生意額，平均每年吃至少400隻大閘蟹，食到有陰影，也曾在極惡劣環境下做直播，結果嘔了8小時，「個棚裏面45度，因農村供電不夠，連風扇都無得吹，我在裏面嘔咗8個鐘！」梁競徽稱曾為促銷提子，在高溫下又唱又跳，熱到內褲也濕透。做直播主持一不留神「犯規」會被罰停播，細細粒試過因無心之失要寫悔過書，「人生第一次寫悔過書，那次開直播，無啦啦話我帳戶被封28日」。她與同事查探後發現，原來直播時不小心展現違規圖片。她除了寫悔過書，還經歷半年「洗底期」，流量才回復正常。她表示除了圖片，「通便」、「排毒」及「美白」等全屬內地禁忌用詞。

娛樂組

相關字詞﹕Mayanne小喇叭 梁競徽 陳嘉佳（細細粒）

上 / 下一篇新聞