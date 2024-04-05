直播帶貨唔易做 細細粒不小心違規要寫悔過書

惡劣環境直播嘔足8小時

細細粒透露曾經歷過萬隻蚊在面前飛來飛去，又試過在陽澄湖看到幾千隻珍寶蟲。她坦言為了生意額，平均每年吃至少400隻大閘蟹，食到有陰影，也曾在極惡劣環境下做直播，結果嘔了8小時，「個棚裏面45度，因農村供電不夠，連風扇都無得吹，我在裏面嘔咗8個鐘！」梁競徽稱曾為促銷提子，在高溫下又唱又跳，熱到內褲也濕透。做直播主持一不留神「犯規」會被罰停播，細細粒試過因無心之失要寫悔過書，「人生第一次寫悔過書，那次開直播，無啦啦話我帳戶被封28日」。她與同事查探後發現，原來直播時不小心展現違規圖片。她除了寫悔過書，還經歷半年「洗底期」，流量才回復正常。她表示除了圖片，「通便」、「排毒」及「美白」等全屬內地禁忌用詞。

娛樂組