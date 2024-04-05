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娛樂

Tyson Yoshi捐24.5萬助花蓮救災 YOSHIKI心痛受難者 贈千萬日圓支援

【明報專訊】台灣花蓮對開海域前日發生黎克特制7.2級地震，造成大規模破壞，截至昨午4時30分造成10人死、1067人傷、660人受困。災情嚴重，各地藝人紛紛送上慰問，其中Tyson Yoshi（程浚彥）多年前在台灣開展音樂事業，地震發生時他身在台灣，感受到地震的強烈震感，決定盡一點綿力，捐出100萬新台幣（約24.5萬港元）賬災，幫助花蓮重建。日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI亦在社交網表示對花蓮地震感心痛，宣布捐款1000萬日圓（約52萬港元）給予支援。

娛樂組

Tyson Yoshi於2018年在台灣開始音樂創作事業，雖然之後回港發展，但仍不時港台兩邊飛。他近月在台灣舉辦演唱會及宣傳新歌，並在台北租房，專心做音樂工作。

差點滾下牀 躲到桌子底

前日花蓮發生地震時，他身在台北租住的地方，稱過往曾在台灣遇過多次地震，但前天的地震威力是第一次遇到，至今仍感到很害怕，他心有餘悸說：「醒來的時候差點滾下牀，看到家裏的櫃子全部都打開 ，趕緊躲到桌子底下，想衝出去，但住高樓層，也不知道衝去哪裏，當下很無助。」

為重建盡綿力 望外界伸援手

Tyson Yoshi昨日透過經理人公司宣布捐出新台幣100萬協助救災，為災區重建略盡綿薄之力。他希望外界能伸出援手，共同努力協助重建花蓮。他在社交網轉發24.5萬港元的捐款資料，留言：「略盡綿力，願大家平安。這是第3次遇到地震，前兩次都是之前疫情間來隔離的時候，第一次遇到這麼大的地震，覺得好嚴重，當下就產生想幫忙的念頭。因為很感謝台灣粉絲的支持，加上很喜歡花蓮這地方，其實是台灣這個地方跟人，成就了我音樂上的一切，想說能盡一份心力幫助賬災。」他獲台灣網民讚暖心，對他表示感謝。

日本X JAPAN團長YOSHIKI在社交網表示透過個人基金捐出1000萬日圓給台灣賬災，他表示自己過去曾多次在台灣舉辦演唱會，當想到粉絲及受難者的感受就感到心很痛。他對所有受地震影響的人表達慰問，並祈禱盡快恢復和平的日子。YOSHIKI過去在各地發生天災時曾多次捐款，包括1995年阪神大地震、2009年中國四川大地震、2011年日本大地震等。

周子瑜：希望大家都平安無事

在韓國發展的台灣藝人周子瑜（女團TWICE成員）表示：「希望大家都平安無事，可能還會有餘震，請大家小心。」韓國男團Super Junior成員圭賢在社交網表示：「看到台灣地震的新聞很擔心，希望大家都平安無事，一切安好，太心疼了。」

台星柯震東收藏的1:1超級英雄公仔因地震「遭殃」，散落一地，他感無奈說：「這一震不便宜呀。」他又留言：「經過今（前）天早上的地震，突然不太敢睡覺，還是因為我玩具全部壞掉，不知道。又震……真的睡不了。」

相關字詞﹕柯震東 X JAPAN團長YOSHIKI Tyson Yoshi（程浚彥）

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