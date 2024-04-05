193鬧市快閃宣傳新歌 逾百粉絲現身應援

193之後轉戰花墟，以20元買一盆花，並要店主聽《B出口》，他輕鬆達標，更用一盆花換到兩盆仙人掌。第3站到彌敦道派宣傳單張，收集途人的Goodbye Kiss，但圍觀人數太多，他考慮安全問題，亦不想阻礙其他道路使用者，快速派傳單外，還主動送飛吻，不少人回禮向他飛吻，任務勉強完成。最後一站擺花街，193要送出寂寞擁抱，但再被粉絲包圍寸步難行，他將剩餘宣傳單張交給粉絲派發，派完可得到擁抱和簽名Tee，巧妙將任務完成。

193表示沒想有這麼多人前來：「黐線，無諗過咁多人，在彌敦道好誇張，要趕住走，因為塞住個路口。我原本要收集3個飛吻，結果收集到一堆飛吻。好多謝大家落力幫我宣傳《B出口》。之後可能有其他宣傳活動，只要首歌有少少成績或點擊率夠高，做得好就會有下一次。」

娛樂組

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