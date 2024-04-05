明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR出英文單曲《Day 0》 Anson Lo搭長途機頭暈想嘔

【明報專訊】MIRROR前日出發到美加展開巡迴演唱會之旅，12子抵達當地時獲大批粉絲舉燈牌迎接。此行搭長途機，上次往英國時食足6餐的盧瀚霆（Anson Lo），今次因剛通宵拍電影，在機場受訪時表示想好好在機上睡覺多過吃東西，他昨日在社交網上載在機艙閉目托頭照，表示身體不適，他寫道：「最後一餐都無食，想嘔想暈，所以逼自己由頭瞓到尾。」他抵埗後再發文報平安，表示已好好多，不用擔心。其他成員陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）都說在機上睡不到，Ian說：「我瞓唔到呀，希望盡快獲得喺飛機上都瞓到覺嘅技能。」Edan上載戴眼鏡敷面膜照，「深髮man爆鬍鬚面膜安is back，今朝喺飛機都無點瞓過，希望𠵱家瞓得着，可以tune個靚時差，goodnight！」

MIRROR昨日推出第二首英文單曲《Day 0》，與NBA球星李拿特（Damian Lillard）合作。MIRROR官方網公開12子跟李拿特一同拍攝的歌曲宣傳相，幕後班底介紹顯示，饒舌歌詞由李拿特創作，文案寫着︰「MIRROR 2024 英文單曲 《Day 0》，NBA巨星Damian Lillard aka Dame D.O.L.L.A. 驚喜合作，一起展開全新旅程 跨出新一頁。」

娛樂組

相關字詞﹕陳卓賢(Ian) 呂爵安（Edan） 李拿特（Damian Lillard） Day 0 盧瀚霆（Anson Lo）

上 / 下一篇新聞