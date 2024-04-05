MIRROR出英文單曲《Day 0》 Anson Lo搭長途機頭暈想嘔

【明報專訊】MIRROR前日出發到美加展開巡迴演唱會之旅，12子抵達當地時獲大批粉絲舉燈牌迎接。此行搭長途機，上次往英國時食足6餐的盧瀚霆（Anson Lo），今次因剛通宵拍電影，在機場受訪時表示想好好在機上睡覺多過吃東西，他昨日在社交網上載在機艙閉目托頭照，表示身體不適，他寫道：「最後一餐都無食，想嘔想暈，所以逼自己由頭瞓到尾。」他抵埗後再發文報平安，表示已好好多，不用擔心。其他成員陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）都說在機上睡不到，Ian說：「我瞓唔到呀，希望盡快獲得喺飛機上都瞓到覺嘅技能。」Edan上載戴眼鏡敷面膜照，「深髮man爆鬍鬚面膜安is back，今朝喺飛機都無點瞓過，希望𠵱家瞓得着，可以tune個靚時差，goodnight！」