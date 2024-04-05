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娛樂

主攻直播帶貨 未來5年難回巢拍劇

【明報專訊】近年苑仔在內地主攻直播帶貨，拍劇及電影大幅減產，對上一部無綫劇已是2019年的《街坊財爺》。她解釋早幾年受疫情影響，所以沒接劇，預計未來5年都未必有時間回巢拍劇，「我不是宣布息影，不過都盡量少拍，除非是要還人情債或者角色好吸引，否則不想浪費時間。每次做直播，準備工夫要花3日時間，假設一個月做6場，就要花18日，所以實在沒有精神、體力及時間投入拍戲，寧願專心做好直播」。苑仔承認為報答好友王晶，特抽空為對方拍內地爽劇，因拍攝過程相對簡單，節奏明快，拍100集（每集約兩分鐘）僅需3至4日便完成，加上合作班底熟落，過程快靚正，很配合大忙人苑仔要求。

籌備內地開設護髮中心

傳聞苑仔直播帶貨，一場佣金約有7位數字落袋，她沒親口承認，只慶幸經營16年的頭髮護理中心生意上軌道，加上有投資其他生意，累積豐厚身家。苑仔指當初做生意，因明白藝人很被動，賺到錢應積穀防饑，加上有自身需要，「後生時已頭髮稀少，拍古裝劇露出高額頭更加明顯，出鏡唔靚，又被人嘲剋夫相，於是經常戴帽。試過很多方法增髮，結果找到中藥專利秘方，自己受惠，還投資成一門生意」。她透露今年帶護髮中心生意進軍內地市場，目前正密鑼緊鼓籌備，慎選首個落腳點。談到生意及賺錢經，苑仔特別醒神，對未來已定下發展大計，指香港直播帶貨市場暫未及內地成熟，因此構思開設個人網上頻道，分享生活小智慧與個人養生之道，盼幫助別人跟她一樣，活得精靈又健康。

相關字詞﹕苑瓊丹(苑仔)

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