演藝事業投資生意帶貨瓣瓣掂 苑瓊丹認得罪人多 堅持做自己

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

苑仔形容自己的性格好複雜，好叻社交卻不喜歡社交，皆因不想對人講假話，自覺有社恐。加上不太懂跟人相處，更不識處理人際關係，說話太直接經常得罪人，時至今日，性格依然難改。她重提昔日舊事，當年遭人背後中傷，自己直接找電視台高層理論，結果得罪人遭「雪藏」，最後由女主角變「茄哩啡」。苑仔自嘲一早已受過教訓，但認為活到一把年紀，隨時見死神，堅持繼續做回自己。

過檔無綫 體會大台競爭激烈

苑仔回想最初效力亞視，人事關係較簡單，但過檔無綫後，在大台逐漸體會到競爭激烈，做出成績，卻變成別人心目中的威脅，一度令她心灰意冷萌退出念頭，「記得當年過檔無綫不久，就遇到複雜人事問題，有次我駕車途經亞視舊址，忍不住哭出來！可能要怪自己少不更事，在TVB用ATV的相處態度，自然會有不好聽的說話。『你覺得自己係邊位呀？』、『你以為仍在ATV做事呀？』現在回想，如能夠表現更有禮貌和誠懇，識看風頭火勢，相信會處理得較好」。

苑仔感謝上天眷顧，從沒想過能在娛樂圈有一番作為，走搞笑路線主要因性格貪玩，喜歡嘻嘻哈哈很少喊。同時感激亞視當年「炒魷魚」，令她有所領悟，「被炒魷前，拍劇集《十兄弟》，角色是醜女，自知最後一部作品便盡力演，怎知播出後觀眾好受落，便領悟到『努力是成功不二法門』」。

內地拍戲獲巨星級待遇

後來苑仔經歷人生最霉、沒工開的日子，她向讀戲劇的大學生自薦，免費幫他們拍戲交功課，任何角色都照演，不問回報又不怕蝕底，「好似周星馳套《喜劇之王》，戲中臨時演員只求一個飯盒，就是我當年真實寫照。為幫大學生，自己連車費都倒貼」。當年的學生畢業後投身影圈，主動找苑仔工作，帶挈不少演出機會。苑仔記得亞視年代，與曾志偉合作拍綜藝節目《笑Joke1800秒》，乘機向對方偷師學搞笑技巧，之後導演陳嘉上邀她參演《逃學威龍》，再撞正當年吳君如想減少演丑角，王晶便提議由苑仔試試。因此她自覺好運，遇到不少貴人幫助，明白機會得來不易，因此十分珍惜。後來到內地發展，雖然遲了起步，但經過多年努力建立知名度，最風光時返內地拍戲，享受巨星級待遇，獲頭等機票，入住5星級酒店套房，出入有專屬司機接送，限定拍攝時間等，最重要是掙錢的確比香港多。

累積多年演戲經驗，苑仔強項搞笑之餘亦有演技。她拍無綫古裝劇《封神榜》飾演「殷十娘」大獲好評，還奪2001年「我最喜愛的電視角色」，以為會因此爆紅，可惜事與願違，「當年亞視節目《百萬富翁》對撼無綫《一筆OUT消》，大家鬥得很犀利。我套劇即使收視高，但好多報道集中在兩個遊戲節目互鬥，唯有同自己講富貴由天定」。苑仔懂自行調節心態，沒怨天尤人，也慶幸沒揀錯路，走搞笑路線反令事業更上一層樓。

「沒有星爺就沒有石榴姐」

苑仔擅長塑造經典角色，在《真情》演「低B瓊」、《封神榜》「殷十娘」，之後連續幾部電影《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》及《大內密探零零發》均扮演「龜婆」，演出引人發笑印象難忘。但要數電影代表作，應是《唐伯虎點秋香》 的「石榴」，戲中不介意醜化自己，與周星馳（星爺）擦出爆笑火花。苑仔稱全靠劇本好，才會有空間讓演員發揮，好對手亦居功不少，「沒有星爺，就沒有石榴姐！他是一把尺，能量度你做事能不能達標，他這把尺好緊要，有他的認可，基本上你就可以放心去演」。

夫妻相處 互相不煩對方

苑仔自嘲得罪人多，但直率重情義的性格，仍為她賺到不少真友誼。她表示現在不計較得失，懶理是非，但求問心無愧，過得舒服就可以，如多年前傳她拍劇跟演員鬧不和，或近年做直播帶貨出現爭拗，她只輕輕用比喻帶過，「不同粒子放在一起撞擊，自然會發生大爆炸！就算現在帶貨都未必次次啱心水，所以碰撞實有，又不是要跟他結婚做人世，最緊要是看結果」。談到婚姻，苑仔跟「玻璃大王」黃乃揚結婚多年，稱夫妻相處之道好簡單，就是互相不煩對方，「老公從不會勸我退休，因他知我喜歡工作。他也很忙，每星期有幾日去踢波做運動，又搞自己的生意。總之我忙做直播時，拜託他千萬不要來探班，否則會令我分心」。她表示夫妻相處不需刻意互相遷就，卻同時互相尊重對方生活方式，感恩不會投訴少見面。

場地：NOBLE HAIR CARE