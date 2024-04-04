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娛樂

【開箱】Netflix版《3體》 適合原著小說門外漢

【明報專訊】改編自內地作家劉慈欣得獎科幻小說的英語劇集《3體》（3 Body Problem），3月21日在影視串流平台Netflix上架，隨即掀起西方版本與內地同名劇集孰優孰劣的爭辯，對立程度跟小說提及三體組織內部分裂成為「拯救派」和「降臨派」不相伯仲。相比之下，Netflix版本改動較大，劇情濃縮且節奏明快，適合從未看過小說的觀眾欣賞；內地版本忠於原著，內容對白幾乎搬字過紙，較易吸引書迷捧場。

由文革說滅世緣起

Netflix新劇《3體》首季共分8集，由《權力遊戲》大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss），以及《真愛如血》伍亞歷（Alexander Woo）聯合監製，《少年的你》導演曾國祥負責拍攝頭兩集，上架第二周錄得1560萬觀看次數，取代《瘋狂紳士幫》成為上周英語節目收視冠軍。論口碑《3體》亦佔優，「爛番茄」網站給予78%好評，《瘋狂紳士幫》只有71%。

《3體》故事由1966年文化大革命說起，紅衛兵在北京清華大學批鬥「黑五類」，大學教授葉哲泰正是其中之一，研究天體物理學的女兒葉文潔（曾靖飾）目睹老父被逼害至死，母親精神崩潰，她亦下鄉勞改，復遭心儀的記者白沐霖出賣，令她對人性徹底失望。其後獲邀加入政府組織「紅岸基地」，負責探索外星文明，某日收到三體星人回覆，令她決定「棄明投暗」，請求對方統治人類，成為滅世故事的緣起。

科學家自殺懸案

時間一轉來到現代，世界各地頂尖科學家陸續自殺，刑警大史（王漢斌飾）接手調查但毫無頭緒。英國物理學權威葉薇拉死後，她任教牛津大學的5名學生：程慬（康潔絲飾）、奧姬（伊莎岡莎莉絲飾）、索爾（祖雲艾迪堡飾）、傑克（尊畢利飾）和威爾（艾歷斯沙普飾）調查死因期間，奧姬眼前出現倒數時計的異象，精神瀕臨崩潰，擔心步上其他自殺科學家的後塵，此時代表三體組織的少女現身，建議她停止研究納米技術，倒數隨即中止，令她感受到三體星人的科技威脅，名副其實近在眼前。

另一方面，葉文潔擔當精神領袖、富商伊文斯掌控的三體組織，為了迎接三體星人降臨，透過虛擬實境遊戲，藉以向地球上精英分子解釋三體星人飽受自然災害的摧殘，迫不得已逃離家園，好讓倖存者延續生命，避過種族滅絕下場，以「賣慘」博同情，招攬「信徒」支持這個大規模外星移民計劃。程慬與傑克試玩遊戲，成功過關並獲組織接見，魯尼得悉事件與外星人侵略地球有關而拒絕參與，結果被組織派員殺害，程慬自責之下，決定跟大史合作，以臥底身分潛入組織，誓要刺穿陰謀為友報仇。

首季以人類失敗作結

為了阻止地球科技發展，破壞侵略行動，三體星人利用高科技「智子」監視和威脅人類，程慬策劃「階梯計劃」嘗試反擊，結果行動失敗，更令自願參與計劃的傑克白白犧牲，程慬因內疚而消沉；另一方面，索爾獲聯合國選為對付三體星人的終極武器「面壁人」，但他對此一無所知。第一季故事以人類失敗作結，反觀三體星人步步進逼，為第二季《黑暗森林》埋下伏筆。

（明日再續）

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